Thắng kiện anti fan, Dương Dương nhận về số tiền bồi thường cực khủng

Sao quốc tế 15/11/2022 19:10

Netizen mừng rỡ khi Dương Dương thắng kiện anti fan.

Vừa qua theo một số trang báo uy tín tại xứ Trung vào ngày 13/11 cho biết Toà án hệ thống mạng Bắc Kinh đã kết thúc vụ kiện tranh chấp trách nhiệm vi phạm mạng giữa Dương Dương và một người có tên Tiêu X X. Kết quả cuối cùng, bị cáo Tiêu X X phải xin lỗi công khai nguyên đơn là Dương Dương, đồng thời phải trả 20.000 NDT tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần, 20.000 NDT phí bảo vệ quyền lợi hợp lý, tổng cộng phí bồi thường 40.000 NDT (khoảng 140 triệu VND).

Thắng kiện anti fan, Dương Dương nhận về số tiền bồi thường cực khủng - Ảnh 1
Dương Dương - Ảnh: Internet 

Trước đó, vào hồi tháng 6 năm nay, Dương Dương đã kiện một tài khoản đã đăng tải một loạt nội dung nhằm vu khống, bịa đặt nam diễn viên từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Theo phán quyết của tòa án Bắc Kinh, người này phải bồi thường cho nam diễn viên 30.000 NDT, đồng thời công khai xin lỗi trong vòng 3 ngày trên tài khoản đã đăng tải thông tin vu khống Dương Dương.

Điều này không khỏi khiến fan của anh chàng vui mừng hết lời, đồng thời cũng dành tặng cho tòa án Bắc Kinh vì đã xử vụ việc một cách công bằng mang lại trong sạch cho thần tượng của mình.

Thắng kiện anti fan, Dương Dương nhận về số tiền bồi thường cực khủng - Ảnh 2
Mỹ nam họ Dương từng bị kiện nhiều lần - Ảnh: Internet 

Dương Dương sinh năm 1991, là một trong những diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên là một trong những sinh viên của Học viện Nghệ thuật Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Trải qua hàng chục năm trong nghề không ít lần mỹ nam bị vướng vào những rắc rối không đáng có với anti fan nhưng anh vẫn không bao giờ khiến fan của mình phải thất vọng về thần tượng khi luôn là người chiến thắng sau cùng tại các vụ kiện từ antifan. 

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