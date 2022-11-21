Mới đây, Dương Dương một lần nữa khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện với visual điển trai tại một quán cafe. Được biết, bức ảnh này được chụp bởi người qua đường và đã gây sốt khắp mạng xã hội xứ Trung. Người chụp bức ảnh tiết lộ cô tình cờ bắt gặp nam tài tử và lập tức bị ấn tượng nhờ ngoại hình vô cùng nổi bật. Mặc dù là hình ảnh được chụp vội bằng camera thường nhưng diện mạo của nam diễn viên vẫn vô cùng hoàn hảo, tràn ngập khí chất minh tinh.

Làng giải trí Hoa ngữ vốn không thiếu những mỹ nam đình đám, trẻ tuổi được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, nhan sắc điển trai "không góc chết" của Dương Dương trong nhiều năm qua vẫn luôn được xếp vào hàng mỹ nam hàng đầu, không ai có thể chối cãi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Dương Dương gây sốt dân mạng với những bức ảnh đời thường và tung lên mạng. Và những bức ảnh này càng giúp nam diễn viên hút lượng fan lớn cho mình vì đẹp bất chấp cam thường.

Dương Dương trong những bức ảnh thô, chụp vội so với những bức ảnh đã thông qua chỉnh sửa, chúng ta đều có thể thấy được rằng dù không có bất kỳ cách làm đẹp nào thì diện mạo của anh vẫn giống với những gì mọi người nhìn thấy trên màn ảnh hơn.

Dù đã bước sang tuổi 31 nhưng trông Dương Dương vẫn cực kỳ trẻ trung, không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Không chỉ có ngũ quan đẹp sắc nét, Dương Dương còn sở hữu một làn da trắng mịn, không tì vết, cũng chính là ưu điểm khiến anh chàng không hề sợ hãi khi đứng trước ống kính camera thường, không chỉnh sửa hay photoshop của người hâm mộ.

Được mệnh danh là "sát thủ camera thường", không cần qua bộ lọc, chỉnh sửa, Dương Dương trông vẫn rất ưa nhìn, trở thành tiêu điểm của đám đông.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Dương Dương từng tham gia rất nhiều bộ phim như Tân Hồng Lâu Mộng, Thiếu Nữ Toàn Phong, Toàn Chức Cao Thủ,... Đến năm 2016, với vai diễn Tiêu Nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương vươn lên thành ngôi sao trẻ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Bộ phim đạt rating ấn tượng và luôn lọt vào top những phim ngôn tình chuyển thể ăn khách nhất.

Với vẻ ngoài điển trai, Dương Dương được nhớ tới là một trong "tứ đại lưu lượng" - 4 sao nam nổi tiếng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Ngoài ra, Dương Dương còn được mọi người yêu mến khi là ngôi sao khá kín tiếng đời tư, ít scandal.