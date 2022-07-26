Mới đây, trang Sohu đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với các nhân viên trong giới giải trí về những minh tinh Hoa ngữ mắc "bệnh ngôi sao". "Triệu chứng" phổ biến nhất thường thấy ở bệnh ngôi sao thể hiện qua thái độ, hành vi ứng xử như là tỏ ra mình sáng giá hơn những người khác, tự cho mình tài hoa, cần thiết nhất nên nghĩ rằng nếu vắng mình chắc không ai có thể làm được việc gì, tự cho mình là quan trọng và đặc biệt là thiếu tôn trọng tập thể, đồng nghiệp nên không tuân thủ đúng giờ.

Một nhân viên tự xưng là A Viên chia sẻ rằng cô đã gặp một nữ diễn viên khó gần lúc mới vào nghề. Nữ diễn viên không có nhân viên công tác khác nên A Viên vừa kiêm trợ lý, tuyên truyền, quản lý, cùng với nữ diễn viên tham gia hoạt động, hợp tác 3 ngày, mỗi ngày 3 cái hoạt động tổng cộng chỉ ngủ có 10 tiếng. Hoạt động ngày cuối cùng là tham gia tiệc chúc mừng phim, lễ phục đã được chuẩn bị xong nhưng nữ diễn viên lại muốn mặc chiếc áo len trong cảnh quay dưới nước, chiếc áo vừa ướt vừa nặng, A Viên chỉ có thể dùng máy sấy nghĩ cách hong khô, vất vả lắm mới hông khô xong.

Tuy nhiên, trước khi lên sân khấu thì cô ấy lại đổi ý muốn mặc lễ phục, nhưng cô ấy lùn quá, lễ phục dài quết đất, ông chủ để tôi đi lấy hộp kim chỉ sửa lại lễ phục. A Viên tâm sự: "Ở trong toilet, có rất nhiều ekip của nữ nghệ sĩ cũng ở đó, tôi lấy kim chỉ chậm chút thôi, thế là cô ấy mắng tôi ngốc, làm việc chậm chạp, là sinh viên đại học hay gì? Tôi quá bức xúc nên òa khóc luôn".

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một staff cho biết một nữ diễn viên được mệnh danh là đại tỷ từng mắng trợ lý là phế vật, ngu ngốc chỉ vì người trợ lý không mời được đầu bếp từ nhà hàng cao cấp. Ngoài ra, mang tiếng là "diễn viên quốc dân" nhưng tiền lương trả cho trợ lý chỉ có 3300 tệ.

Người nhân viên này cho biết: "Trong lúc quay 1 bộ phim truyền hình, tôi đã nhờ công ty môi giới tuyển dụng cho mình một cô trợ lý sinh sau 1990, hợp cung hoàng đạo, biết nấu ăn, biết massage, biết giữ gìn sức khỏe… Khi được hỏi về mức lương thì chỉ có 3300 tệ".

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, địa vị minh tinh thường lên như "thuyền gặp nước", nhắc đến nghệ sĩ giải trí trong nước, nhiều người sẽ luôn so sánh họ với nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc, không hiểu sao nhiều nghệ sĩ trong nước lương cao nhưng giá trị không tương xứng, lại thường xuyên xuất hiện những tin tức tiêu cực.

Cụ thể, anh Tiêu Sơn nhớ lại khi mới vào nghề nghệ sĩ không có địa vị cao như vậy, lúc đó anh làm việc cho nền giải trí hàng đầu Trung Quốc, các nghệ sĩ rất phối hợp trong các chương trình.

"Bước ngoặt của mọi thứ có lẽ bắt đầu từ "Bố ơi mình đi đâu thế", show đã đưa làng giải trí trong nước bước vào kỷ nguyên của các chương trình thực tế. Các chương trình thực tế đòi hỏi một số lượng lớn nghệ sĩ tham gia. Nền tảng cạnh tranh để các nghệ sĩ tên tuổi xuất hiện và giá của các nghệ sĩ ngày càng cao. Việc mời cũng ngày càng khó hơn và dần dần địa vị của họ ngày càng cao. Theo đó, mức lương cao ngất trời ra đời. Một đại hoa đán tham gia show tạp kỹ. Mùa đầu tiên là 100 triệu nhân dân tệ và mùa thứ hai là 150 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, còn có các chương trình chia ra 2 lần kêu gọi đầu tư. Giá của chương trình hai mùa là 300 triệu nhân dân tệ".

CEO Mark của công ty giải trí tin rằng những vấn đề trên là do nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí thiếu đào tạo chuyên nghiệp. Mặt khác, nhiều nghệ sĩ đã trở nên nổi tiếng quá nhanh chóng, đặc biệt là các chương trình thực tế. Sự xuất hiện của các chương trình tài năng đã rút ngắn quá trình trở nên nổi tiếng.

Không chỉ có những diễn viên "gạo cội" hay có tiếng tăm, các thần tượng trẻ tuổi cũng rất hay tới muộn. Đồng thời, mỗi khi ra ngoài 1 chút là cần 7-8 nhân viên công tác, yêu cầu về ăn uống ngủ nghỉ cũng rất cao nhưng với chuyện diễn tập thì 3 - 4 lần từ chối.