'Trụ Vương' Phí Tường khoe loạt ảnh đi thăm gấu trúc 3 chân mà mình nhận nuôi trong suốt 20 năm

Dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc đang gây bão tại các rạp chiếu Trung Quốc với doanh thu ngất ngưởng. Trong đó, vai diễn Trụ Vương của nam nghệ sĩ Phí Tường là một trong những yếu tố thu hút người xem tới rạp và được nhận xét là “Trụ Vương điển trai nhất màn ảnh”. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến ông luôn được dân tình quan tâm.

Dù là ‘Trụ Vương’ trên màn ảnh được hầu hạ nhưng ở ngoài đời Phí Tường lại là ‘con sen’ chính hiệu khi ông là người rất yêu thương động vật. Theo đó, Phí Tường đã nhận nuôi một bé gấu trúc 3 chân tên Đới Lệ từ năm 2004, với chi phí hàng năm là 50.000 USD (hơn 1.2 tỷ đồng), trong suốt 20 năm. Sau khi được nhận nuôi, Phí Tường đổi tên bé thành Tường Tường.

Mới đây, trong chuyến đi tới Tứ Xuyên, diễn viên Phí Tường đã tới Cơ sở Gấu trúc Đô Giang Yển ở Thành Đô để ghé thăm 'anh con nuôi' 23 tuổi Tường Tường. Theo đó, Phí Tường chia sẻ, lần đầu tiên gặp Tường Tường là 20 năm trước, một chi của nó bị cắt cụt, hiện tại đã 23 tuổi, được coi là 'người già' trong giới gấu trúc.

Người chăm sóc Tường Tường cho biết hiện tại nó đã nặng 96kg, thể trạng tốt, huyết áp hơi cao và tính cách rất ngoan ngoãn. Hiếm khi có cơ hội gặp nên trong dịp này, Phí Tường đã trực tiếp cho Tường Tường ăn những món mà nó yêu thích như cà rốt, măng và bánh bao hấp.

Được biết, gấu trúc Tường Tường được giải cứu vào tháng 2/2001, thời điểm đó, chi sau bên trái của nó đã bị thương rất nặng và cơ thể đầy vết rách. Sau khi vết thương bị nhiễm trùng, Tường Tường đã phải trải qua 1 ca phẫu thuật để cắt bỏ chi, trở thành chú gấu trúc khổng lồ đầu tiên trên thế giới bị cắt cụt chi. Gấu trúc Tường Tường rất mạnh mẽ và lạc quan, rất thích đánh nhau và là một chú gấu truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Ngoài nhận nuôi gấu trúc, Phí Tường còn giải cứu và nhận nuôi vô số mèo hoang, trên weibo của nam diễn viên 62 tuổi tràn ngập hình ảnh của những chú mèo mà mình đang nhận nuôi.

Hiện tại, Phí Tường sống một mình trong biệt thự tại London, Anh. Ông thỉnh thoảng tham gia đóng phim. Ngoài phim Phong Thần Tam Bộ Khúc, ông từng diễn vai Pháp sư Thiên Lang quốc trong Họa bì 2 (cũng do đạo diễn Ô Nhĩ Thiện chỉ đạo) và cùng đi thảm đỏ Cannes với Dương Mịch. Ngoài ra, ông còn đóng các phim như: Hoàng gia đạo tặc, Tây du ký: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tây du ký: Đại náo thiên cung.