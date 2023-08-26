'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm

Sao quốc tế 26/08/2023 09:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết đáng ngưỡng mộ về 'Trụ Vương' Phí Tường khi ông là người rất yêu thương động vật. Theo đó, ông đã nhận nuôi một bé gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm.

Dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc đang gây bão tại các rạp chiếu Trung Quốc với doanh thu ngất ngưỡng. Trong đó, vai diễn Trụ Vương của nam nghệ sĩ Phí Tường là một trong những yếu tố thu hút người xem tới rạp và được nhận xét là “Trụ Vương điển trai nhất màn ảnh”. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến ông luôn được dân tình quan tâm.

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết đáng ngưỡng mộ về Phí Tường khi ông là người rất yêu thương động vật. Theo đó, Phí Tường đã nhận nuôi một bé gấu trúc tên Đới Lệ từ năm 2004, với chi phí hàng năm là 50.000 USD (hơn 1.2 tỷ đồng), trong suốt 20 năm.

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 2

Được biết, gấu trúc Đới Lệ được giải cứu vào tháng 2/2001, thời điểm đó, chi sau bên trái của nó đã bị thương rất nặng và cơ thể đầy vết rách. Sau khi vết thương bị nhiễm trùng, Đới Lệ đã phải trải qua 1 ca phẫu thuật để cắt bỏ chi, trở thành chú gấu trúc khổng lồ đầu tiên trên thế giới bị cắt cụt chi.

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 3

Sau khi được nhận nuôi, Phí Tường đổi tên bé thành Tường Tường. Hiện tại, gấu trúc Tường Tường đã 24 tuổi, sống tại cơ sở gấu trúc Thành Đô, khu vực không tham quan. Gấu trúc Tường Tường rất mạnh mẽ và lạc quan, rất thích đánh nhau và là một chú gấu truyền cảm hứng mạnh mẽ.

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 4

Ngoài nhận nuôi gấu trúc, Phí Tường còn giải cứu và nhận nuôi vô số mèo hoang, trên weibo của nam diễn viên 62 tuổi tràn ngập hình ảnh của những chú mèo mà mình đang nhận nuôi. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ dành cho Phí Tường, thậm chí còn trêu đùa ông ở trên phim là Trụ Vương khiến hầu hạ còn ngoài đời lại là ‘con sen’ chính hiệu của thú cưng.

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 5

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 6

Phí Tường gây ấn tượng với vẻ ngoài ‘vạn người mê’ vì ông sỡ hữu 2 dòng máu khi có mẹ là người Bắc Kinh và cha là một tùy viên quân sự Mỹ tại Đài Loan. Ông sinh năm 1960 và có tên tiếng Anh là Kris Phillips. Ông sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, phát triển sự nghiệp ca hát tại đây, sau đó mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 7

Từng bị cấm sóng suốt 13 năm không thể ca hát tại Đài Loan, Phí Tường chuyển đến New York và tham gia khóa đào tạo thanh nhạc, lấn sân sang nhạc kịch. Ông từng biểu diễn nhiều vở tại sân khấu Broadway và nhận được nhiều sự tán tưởng của các đạo diễn, biên kịch tiếng tăm.

'Trụ Vương' Phí Tường khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu thương động vật, nhận nuôi gấu trúc 3 chân trong suốt 20 năm - Ảnh 8

Ở độ tuổi U70, Phí Tường sống một mình trong biệt thự tại London, Anh. Ông thỉnh thoảng tham gia đóng phim. Ông từng diễn vai Pháp sư Thiên Lang quốc trong Họa bì 2 (cũng do đạo diễn Ô Nhĩ Thiện chỉ đạo) và cùng đi thảm đỏ Cannes với Dương Mịch. Ngoài ra, ông còn đóng các phim như: Hoàng gia đạo tặc, Tây du ký: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tây du ký: Đại náo thiên cung.

Lý do Trần Mục Trì được chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong Phong Thần Tam Bộ Khúc

Lý do Trần Mục Trì được chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong Phong Thần Tam Bộ Khúc

Trần Mục Trì vào vai Ân Giao, con trai của Trụ Vương gây chú ý với ngoại hình rắn rỏi và nhan sắc điển trai khiến dân tình mê đắm. Theo đó, đạo diễn phim cũng tiết lộ lý do anh chàng lựa chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong dự án này.

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