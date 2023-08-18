Trụ Vương U70 'điển trai nhất màn ảnh' từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm

Sao quốc tế 18/08/2023 19:05

Vai diễn Trụ Vương của nam nghệ sĩ Phí Tường là một trong những yếu tố thu hút người xem Phong Thần Tam Bộ Khúc. Ít ai biết, ông từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm.

Dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc đang gây bão tại các rạp chiếu Trung Quốc với doanh thu ngất ngưỡng. Trong đó, vai diễn Trụ Vương của nam nghệ sĩ Phí Tường là một trong những yếu tố thu hút người xem tới rạp và được nhận xét là “Trụ Vương điển trai nhất màn ảnh”.

Trụ Vương U70 'điển trai nhất màn ảnh' từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm - Ảnh 1

Lý do vì sao Phí Tường gây ấn tượng với vẻ ngoài ‘vạn người mê’ vì ông sỡ hữu 2 dòng máu khi có mẹ là người Bắc Kinh và cha là một tùy viên quân sự Mỹ tại Đài Loan. Ông sinh năm 1960 và có tên tiếng Anh là Kris Phillips. Ông sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, phát triển sự nghiệp ca hát tại đây, sau đó mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

Trụ Vương U70 'điển trai nhất màn ảnh' từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm - Ảnh 2

Trước khi bước chân vào ngành giải trí, ông từng học khoa Y của Đại học Stanford, và một năm sau đó lựa chọn chuyển sang Khoa Kịch nghệ. Sau khi tốt nghiệp, Phí Tường quay trở về Đài Loan (Trung Quốc) để bắt đầu thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao.

Sau sự ra đi đầy đau lòng của chị gái vì căn bệnh ung thư vào năm 1981, chỉ 1 năm sau đó, Phí Tường trở nên nổi tiếng khi có tên trong Top 10 ca sĩ Châu Á tại Singapore nhờ album solo đầu tiên được phát hành với tên gọi Lưu Luyến.

Trụ Vương U70 'điển trai nhất màn ảnh' từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm - Ảnh 3

Vào năm 1987, với tư cách là một ca sĩ, ông được mời đến Đại lục để tham gia biểu diễn tại chương trình Xuân Vãn, thể hiện 2 ca khúc Đám mây từ quê hương và Ngọn lửa mùa đông. Sau đêm diễn, giọng hát trầm ấm và vẻ ngoài lãng tử của Phí Tường đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước và lan sang cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhanh chóng trở thành "người tình trong mộng" của hàng triệu phụ nữ.

Tuy nhiên, chính sự kiện biểu diễn trên CCTV đã khiến Phí Tường bị giới giải trí Đài Loan cấm sóng suốt 13 năm, mãi cho đến năm 2000 ông mới được hoạt động trở lại.

Trụ Vương U70 'điển trai nhất màn ảnh' từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm - Ảnh 4

Không thể ca hát tại Đài Loan, Phí Tường chuyển đến New York và tham gia khóa đào tạo thanh nhạc, lấn sân sang nhạc kịch. Ông từng biểu diễn nhiều vở tại sân khấu Broadway và nhận được nhiều sự tán tưởng của các đạo diễn, biên kịch tiếng tăm.

Trụ Vương U70 'điển trai nhất màn ảnh' từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm - Ảnh 5

Phí Tường thỉnh thoảng tham gia đóng phim. Ông từng diễn vai Pháp sư Thiên Lang quốc trong Họa bì 2 (cũng do đạo diễn Ô Nhĩ Thiện chỉ đạo) và cùng đi thảm đỏ Cannes với Dương Mịch. Ngoài ra, ông còn đóng các phim như: Hoàng gia đạo tặc, Tây du ký: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tây du ký: Đại náo thiên cung.

Trụ Vương U70 'điển trai nhất màn ảnh' từng bị cấm sóng ở Đài Loan suốt 13 năm - Ảnh 6

Năm nay, Phí Tường trở lại màn ảnh rộng qua vai diễn Trụ Vương trong Phong Thần Tam Bộ Khúc. Ở tuổi 63, Phí Tường vẫn có thể dễ dàng khiến khán giả "đổ gục" khi thể hiện được khí chất đầy uy vũ, "cao cao tại thượng" của một bậc quân vương.

Lý do Trần Mục Trì được chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong Phong Thần Tam Bộ Khúc

Lý do Trần Mục Trì được chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong Phong Thần Tam Bộ Khúc

Trần Mục Trì vào vai Ân Giao, con trai của Trụ Vương gây chú ý với ngoại hình rắn rỏi và nhan sắc điển trai khiến dân tình mê đắm. Theo đó, đạo diễn phim cũng tiết lộ lý do anh chàng lựa chọn vào vai con trai của 'Trụ Vương' Phí Tường trong dự án này.

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