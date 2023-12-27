Trợ lý cũ của Đặng Vi đăng đàn tố bị nợ lương, tung cả bằng chứng 'đanh thép', khó chối cãi?

Sao quốc tế 27/12/2023 10:18

Công ty bị nghi nợ lương là Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Tiểu Tượng (Bắc Kinh) cũng là công ty quản lý của Đặng Vi.

Mới đây, một tài khoản được cho là của trợ lý cũ Đặng Vi đã đăng bài cho biết mình bị nợ lương. Bài viết có tựa đề "Đợi lương ngày thứ 8" khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm. 

Người trợ lý cũ bị nợ lương đã đăng màn hình chụp cuộc nói chuyện với người quản lý của Đặng Vi là và cho biết không được đóng bảo hiểm và phúc lợi, chỉ có mức lương cố định, nhiều chi phí phải trả trước, hiện người này đang bức xúc đòi lương.

Trợ lý cũ của Đặng Vi đăng đàn tố bị nợ lương, tung cả bằng chứng 'đanh thép', khó chối cãi? - Ảnh 1
Bài đăng của trợ lý cũ Đặng Vi 

Công ty bị nghi nợ lương là Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Tiểu Tượng (Bắc Kinh) cũng là công ty quản lý của Đặng Vi, được thành lập vào tháng 3 năm 2017. Người đại diện theo pháp luật là Lý Thân và nắm giữ 51% cổ phần, người quản lý của Đặng Vi là Hoàng Hủy nắm giữ 15%. Theo báo cáo thường niên chỉ có hai người trong công ty tham gia bảo hiểm trong 4 năm liên tiếp.

Trợ lý cũ của Đặng Vi đăng đàn tố bị nợ lương, tung cả bằng chứng 'đanh thép', khó chối cãi? - Ảnh 2

Hiện bài đăng đang thu hút sự quan tâm chú ý của netizen. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc lần này hoàn toàn không liên quan đến Đặng Vi. Hiện anh đang tập trung quay dự án mới. Hơn nữa việc lương thưởng đều do công ty quản lý chịu trách nhiệm. 

Trợ lý cũ của Đặng Vi đăng đàn tố bị nợ lương, tung cả bằng chứng 'đanh thép', khó chối cãi? - Ảnh 3

Sau thành công của Trường tương tư, tên tuổi nam diễn viên Đặng Vi (vai Đồ Sơn Cảnh) nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu hút lượng lớn người hâm mộ và theo dõi trên mạng xã hội. Mỹ nam sinh năm 1995 thu hút thêm hơn 1 triệu người theo dõi trong thời gian phim phát sóng và đạt gần 4,9 triệu lượt theo dõi trên Weibo tính đến thời điểm hiện tại.

Trợ lý cũ của Đặng Vi đăng đàn tố bị nợ lương, tung cả bằng chứng 'đanh thép', khó chối cãi? - Ảnh 4

Sự nổi tiếng nhanh chóng cũng khiến Đặng Vi thu hút sự quan tâm của nhiều đoàn phim và các nhãn hàng nổi tiếng.

Đặng Vi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Anh từng tham gia một số dự án phim như Ngộ Long, Người tình trăm năm của tôi, Trùng tử... nhưng chưa được đánh giá cao. Sau khi nổi tiếng với vai Đồ Sơn Cảnh, người hâm mộ càng háo hức mong phần 2 Trường tương tư ra mắt, đồng thời chờ đón phim mới Vân Tú hành của Đặng Vi.

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