Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này

Sao quốc tế 21/12/2023 11:40

Hành động đẹp của Triệu Lệ Dĩnh được đông đảo khán giả khen ngợi giữa lúc Dữ Phượng Hành được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm.

Mặc dù chưa có lịch lên sóng nhưng đến hiện tại, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nằm trong top phim truyền hình được khán giả quan tâm và mong ngóng. Vừa qua, dự án này còn được vinh danh là bộ phim được mong đợi nhất trong năm tại đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng 2023 diễn ra tại Ma Cao.

Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này - Ảnh 3

Mặc dù chưa có lịch lên sóng nhưng đến hiện tại, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nằm trong top phim truyền hình được khán giả quan tâm và mong ngóng.

Dù đang ở ẩn vì chẳng có bộ phim nào ra mắt hay tham dự các sự kiện cuối năm, tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh đang được khán giả khen ngợi vì hành động đẹp. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh đã thông qua Quỹ từ thiện ngày mai của Huỳnh Hiểu Minh, tham gia quyên góp vật tư cứu trợ động đất ở Cam Túc.

Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh được cộng đồng mạng khen hết lời vì hành động đẹp.
Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này - Ảnh 5
Nữ diễn viên tham gia quyên góp vật tư cứu trợ động đất ở Cam Túc.

Được biết, Hậu Viện Hội của nữ diễn viên đã liên hệ quyên góp 1016 tệ cho Hội chữ thập đỏ Tích Thạch Sơn (Cam Túc) và 1016 tệ cho Hội từ thiện Tích Thạch Sơn. Có thể nói, hành động của Triệu Lệ Dĩnh và fans của cô nàng đã giúp ích rất nhiều cho người dân và lực lượng tuyến đầu nơi bị thiệt hại bởi thiên tai. Việc làm này của Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng lọt top hot search Weibo và nhận về nhiều lời khen có cánh của khán giả. 

Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này - Ảnh 6
Hành động của Triệu Lệ Dĩnh và fans của cô nàng đã giúp ích rất nhiều cho người dân và lực lượng tuyến đầu nơi bị thiệt hại bởi thiên tai.

Tài khoản Weibo của Quỹ Tình Thương Ngày Mai Huỳnh Hiểu Minh cũng đã chia sẻ bài đăng cảm ơn hành động nhân đạo của Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, nhiều nghệ sĩ Cbiz cũng đã quyên góp vật tư cho 5 đội cứu hộ thuộc tuyến đầu nơi xảy ra động đất tại Cam Túc như Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân, Lâm Chí Linh, Trương Thiên Ái,... Bên cạnh các lời ca tụng cho dàn nghệ sĩ, cư dân mạng cũng cầu chúc cho người dân khu vực bị ảnh hưởng sẽ khắc phục được hậu quả thiên tai.

Triệu Lệ Dĩnh được khen 'đẹp người đẹp nết', netizen ca tụng hết lời vì có hành động này - Ảnh 7
Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, nhiều nghệ sĩ Cbiz cũng đã quyên góp vật tư cho 5 đội cứu hộ thuộc tuyến đầu nơi xảy ra động đất tại Cam Túc.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công với một loạt các phim đình đám khắp Trung Quốc và châu Á như Hoa Thiên cốt, Lục Trinh Truyền Kỳ, Minh Lan truyện, Sam Sam Đến Rồi,...Dù ở tuổi U40 nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là một tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ.

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