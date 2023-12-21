Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 21/12/2023 09:15

Gió Thổi Bán Hạ đã đem về cho Triệu Lệ Dĩnh một thành tích mới đáng nể.

Triệu Lệ Dĩnh là tiểu hoa top đầu 85. Ngay từ khi mới ra mắt, vẻ ngoài dễ thương cùng với đôi mắt to, sáng và ướt lệ của mỹ nhân họ Triệu đã chinh phục được trái tim của khán giả. Hiện tại, dù không có phim mới lên sóng và vắng bóng tại các sự kiện giải trí cuối năm nhưng nữ diễn viên vẫn liên tục lập thành tích mới với những phim cũ chất lượng.

Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
 Mỹ nhân họ Triệu chinh phục được trái tim của khán giả.
Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Nữ diễn viên vẫn liên tục lập thành tích mới với những phim cũ chất lượng.

 

Theo đó, Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vừa được Cục Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước vinh danh là một trong những đại diện của "Kiệt Tác Tiêu Biểu". Việc Triệu Lệ Dĩnh có tác phẩm góp mặt được vinh danh đã chứng minh thực lực và thành công của nữ diễn viên.

Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vừa được Cục Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước vinh danh là một trong những đại diện của "Kiệt Tác Tiêu Biểu".

Ngoài Gió Thổi Bán Hạ, những tác phẩm khác trong danh sách “Kiệt Tác Tiêu Biểu” còn có Sơn Hải Tình, Thời Đại Thức Tỉnh, Huyện Uỷ Đại Viện, Nhân Thế Gian, Bão Táp.

trackingĐược biết, Gió Thổi Bán Hạ là tác phẩm duy nhất có chủ đề kể về sự trưởng thành của phụ nữ. Phim khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, thông minh, vươn mình giữa thời đại. Gió Thổi Bán Hạ xoay quanh câu chuyện Hứa Bán Hạ (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm từ gia đình, lớn lên cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà, Hứa Bán Hạ đã dẫn dắt 2 người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

 

Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Gió Thổi Bán Hạ là tác phẩm duy nhất có chủ đề kể về sự trưởng thành của phụ nữ.

Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6

Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7

Gió Thổi Bán Hạ ra mắt 1 năm trước vẫn thu về thành tích đáng nể cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 8

Phim khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, thông minh, vươn mình giữa thời đại.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn thương trường. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình..

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