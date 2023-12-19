Triệu Lệ Dĩnh: Nàng tiểu hoa đán bị xem thường xuất thân nhưng có nhân cách vàng được người qua đường 'chứng nhận'

Sao quốc tế 19/12/2023 10:26

Tính cách của Triệu Lệ Dĩnh thể hiện khá rõ trong cách cô hành xử với những người hâm mộ hay người qua đường.

Là một trong số những nữ diễn viên “hot” nhất Cbiz hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh luôn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và những tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cùng với mức cát xê 5000 tệ/tập (17 triệu/tập) trong Tân Hoàn Châu Cách Cách vào năm 2008, chỉ sau vài năm hiện nay mức thù lao của Triệu Lệ Dĩnh cũng đã tăng hơn 100 lần, trở thành nàng tiểu hoa có sức ảnh hưởng của làng giải trí xứ Trung. 

Triệu Lệ Dĩnh: Nàng tiểu hoa đán bị xem thường xuất thân nhưng có nhân cách vàng được người qua đường 'chứng nhận' - Ảnh 1

Có được những thành công này nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh chắc hẳn là một nhân vật có gia thế “khủng”, và chống lưng mạnh. Tuy nhiên thực tế Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ là một cô gái có xuất thân bình thường không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Triệu Lệ Dĩnh đã xuất thân từ nông thôn, cô sinh ra ở tại Lang Phường, Hà Bắc. Nữ diễn viên đã từng chia sẻ gia đình mình đều là nông dân, cha cô nguyên là một cảnh sát nhân dân ở đồn công an, và mẹ bán hàng trong một cửa hàng bách hóa.

Tuy xuất thân bình thường nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa từng giấu giếm hay là tự ti về quá khứ của mình. 

Triệu Lệ Dĩnh: Nàng tiểu hoa đán bị xem thường xuất thân nhưng có nhân cách vàng được người qua đường 'chứng nhận' - Ảnh 2

Không chỉ có chỗ đứng nhờ tài năng diễn xuất, nhân cách của mỹ nhân họ Triệu cũng được đánh giá cao. Mới đây, một diễn viên quần chúng trong đoàn phim Tâm Sự Của Kiều Nghiên đã bày tỏ sự cảm động khi được Triệu Lệ Dĩnh gửi tặng miếng sưởi ấm cầm tay.

Người này kể hôm ghi hình, Bắc Kinh trời rất giá rét, nhiệt độ xuống thấp chỉ khoảng -6 độ. Nhân vật quần chúng này đang ngồi nghỉ thì trợ lí của Triệu Lệ Dĩnh đi tới gần và đưa miếng sưởi ra. Sau đó, người trợ lý nói "Là chị Lệ Dĩnh đưa nó cho em đó".

Triệu Lệ Dĩnh: Nàng tiểu hoa đán bị xem thường xuất thân nhưng có nhân cách vàng được người qua đường 'chứng nhận' - Ảnh 3

Đây không phải lần đâu tiên sao nữ Hoa Thiên Cốt nhận được lời khen nhờ những cử chỉ quan tâm đối với những cộng sự làm việc chung. Cô nổi tiếng là người có lối sống tiết kiệm, song lại rất hào phóng, tinh tế với bạn bè và mọi người xung quanh. Có lẽ vì vậy mà trong suốt nhiều năm làm việc, chẳng lạ khi Triệu Lệ Dĩnh lại có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp.

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