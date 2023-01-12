Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc thăng hạng, xinh đẹp rạng ngời trong loạt ảnh mới cho Đêm Hội Mùa Xuân Đài Bắc Kinh năm 2023

Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh có hai bộ phim lên sóng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, và Gió Thổi Bán Hạ , đều là những dự án thuộc đề tài hiện thực. Hai tác phẩm thành công giúp Triệu Lệ Dĩnh bước chân sang phái thực lực. Cô cũng được đánh giá là nữ hoàng rating, khi hai tác phẩm đứng vị trí quán quân và á quân của đài chiếu trong năm 2022.

Trong đó, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là quán quân rating đài Bắc Kinh năm 2022. Vừa qua, chương trình Xuân Vãn Bắc Kinh 2023 cũng đã chính thức công bố người đại diện chương trình năm nay là Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh cùng linh vật của Xuân Vãn 2023 - Thỏ Tiểu Nhụy.

Mới đây, trên trang Weibo Đêm Hội Mùa Xuân Đài Bắc Kinh đã cập nhật hình ảnh mới của nàng tiểu hoa đán thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh nổi bật trong trang phục màu đỏ có thiết kế trễ vai đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc được tạo kiểu trẻ trung, giúp nữ diễn viên sinh năm 1987 trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp "hết nấc" trong loạt ảnh mới.

Chương trình Lễ hội mùa xuân hay còn gọi Xuân Vãn được phát sóng trên đài truyền hình Bắc Kinh là một sự kiện quan trọng vào ngày đầu năm mới, được nhà đài thường tổ chức vào mỗi dịp xuân về nhằm mang đến không khí tưng bừng, vui vẻ, may mắn, ấm áp trong ngày Tết.

Hàng năm, chương trình nghệ thuật Gala mừng xuân của đài CCTV đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Trung Quốc, thu hút lượng người xem vô cùng đông đảo. Đây là một chương trình có lịch sử lâu đời, được lên ý tưởng từ năm 1979 và bắt đầu phát sóng từ năm 1983 cho tới nay.

Được biết, năm nay chương trình Xuân Vãn Đài Bắc Kinh sẽ phát sóng lúc 19h30 (18h30 Việt Nam) vào ngày 22/01/2023 (Mùng 1 Tết) trên đài truyền hình Bắc Kinh với chủ đề Tôi Có Hẹn Với Ngày Xuân.