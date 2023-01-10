'Bảng tử thần' của giới Cbiz được công khai, Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ bị gọi tên?

Sao quốc tế 10/01/2023 16:48

Mới đây, danh sách đen giới giải trí Hoa ngữ trong năm 2022 đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhắc đến làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2022, ngoài sự thành công ở mảng phim ảnh với sự vươn lên của dàn diễn viên trẻ thì cũng có những vụ bê bối chấn động làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Mới đây, truyền thông Trung Quốc còn lập hẳn một danh sách đen, liệt kê lại tất cả những tai tiếng của các minh tinh từng bị "khui" trong thời gian qua. 

'Bảng tử thần' của giới Cbiz được công khai, Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ bị gọi tên? - Ảnh 1

Điều bất ngờ là vốn trong danh sách này chẳng hề có tên Triệu Lệ Dĩnh nhưng nữ diễn viên lại bị "réo tên" một cách vô lý. Theo đó, nguyên nhân cũng chỉ vì sự xuất hiện của Trương HànViên Băng Nghiên, khi Triệu Lệ Dĩnh đều có một chút liên quan đến 2 diễn viên này. 

Nói đến Trương Hàn trong năm 2022, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do nam diễn viên là đạo diễn kiêm nam chính ngay từ khi phát sóng đã khiến người xem khó chịu, và lên án vì những phân cảnh “khó coi”, thiếu tôn trọng phụ nữ.

'Bảng tử thần' của giới Cbiz được công khai, Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ bị gọi tên? - Ảnh 2

Trong phim, các nhân vật nam thường đùa giỡn, chế giễu nữ giới và có những câu nói đầy “người lớn”. Đỉnh điểm là cảnh Đổng Ngữ (Trương Hàn) đỡ nữ chính Hứa Đa (Vương Hiểu Thần) bằng cách kéo nội y của cô. Cảnh quay bị công chúng chỉ trích thiếu tinh tế, cố tình tạo tình huống hài hước nhưng lại rất thô thiển.

Ngoài ra, cảnh Trương Hàn ôm Vương Hiểu Thần vào lòng và cố tình dùng tay chạm vào “chỗ không cần thiết” của cô đã bị cộng động mạng “ném đá” và tẩy chay vì tội “quấy rối” bạn diễn.

Trong khi đó, tiền đồ, sự nghiệp của Viên Băng Nghiên cũng buộc phải tạm ngừng vì hành vi trốn thuế. Công ty mà cô có cổ phần, nắm giữ chức vụ quan trọng bị phạt lên đến 3,5 tỷ đồng vì không đóng thuế từ năm 2019 - 2021.

'Bảng tử thần' của giới Cbiz được công khai, Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ bị gọi tên? - Ảnh 3

Trước khi mọi chuyện vỡ lở 1 ngày (3/7), Viên Băng Nghiên đã giao lại cổ phần và vị trí đại diện pháp lý của mình cho người khác, nhanh tay rũ sạch mối quan hệ với công ty cũ.

Thế nhưng dù có thế nào thì hiện tại, nữ diễn viên vẫn bị gắn mác "trốn thuế", mọi hoạt động và dự án mà cô đang tham gia đều bị đóng băng không thời hạn, thêm vào đó là sự quay lưng bởi khán giả và các nhãn hàng.

Nếu Trương Hàn từng kết đôi với Dĩnh Bảo trong Sam Sam Đến Rồi, thì Viên Băng Nghiên thường hay được gắn mác “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” hay “bản sao Triệu Lệ Dĩnh”, nên vô tình trong một số bình luận và bài viết trên mạng xã hội, nữ diễn viên Dữ Phượng Hành dù chẳng làm gì sai cũng bị vài netizen “lôi đầu” ra gọi. 

'Bảng tử thần' của giới Cbiz được công khai, Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ bị gọi tên? - Ảnh 4

Việc này đã khiến fan cũng như người qua đường cảm thấy bất bình thay cho Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời kêu gọi dừng ngay hành động gán ghép tên vô nghĩa này lại. Bởi ít nhiều, nếu người nào đó không hiểu ngọn nguồn câu chuyện, sẽ khiến danh tiếng mỹ nhân 8x bị ảnh hưởng theo. 

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