Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay

Sao quốc tế 02/01/2024 15:07

Loạt ảnh đôi của cặp nam nữ chính trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay nhận về hàng loạt phản ứng tích cực từ phía khán giả.

Mới đây, đoàn làm phim Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay tung bộ ảnh đôi của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam nhân dịp năm mới 2024. Loạt ảnh đôi của cặp nam nữ chính nhanh chóng nhận về sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù chưa ấn định ngày công chiếu chính thức, Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay hiện đã có hơn 1,5 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Youku.

Có thể thấy động thái mới này từ phía đoàn làm phim Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay cũng khiến khán giả vui mừng vì khả năng phim sắp được lên sóng ngay trong tháng 1/2024. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin của cư dân mạng và hiện phía nhà sản xuất chưa lên tiếng về thời gian phát sóng hay thông tin mới về phim. 

Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 1Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 2Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 3Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 4

Trần Tinh Húc được khen ngợi có khí chất tổng tài tựa như nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Anh sở hữu chiều cao 186cm, được xếp vào một trong những diễn viên có chiều cao khủng trên màn ảnh Hoa ngữ. Cộng thêm khí chất lãnh đạm, lạnh lùng có thể thấy dường như vai diễn này sinh ra để dành cho nam diễn viên.

Về phần Chương Nhược Nam, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng. Nét đẹp thanh thuần, trong sáng này dự kiến sẽ đánh cắp trái tim nhiều khán giả màn ảnh khi phim được công chiếu. Nhan sắc thanh thuần, trong sáng của Chương Nhược Nam luôn được nhiều tạp chí Trung Quốc và khán giả ca ngợi, ưu ái đặt cho nhiều danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "tình đầu quốc dân", "hoa khôi Chiết Giang" hay "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 5Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 6Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 7Trần Tinh Húc bùng nổ visual, lộ chemistry cực cháy cùng Chương Nhược Nam trong Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - Ảnh 8

Thông tin thêm về Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay, đây là dự án phim hiện đại do Youku sản xuất, Trần Minh Chương làm đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phi Nhiên, với sự tham gia của hai diễn viên chính thực lực là Trần Tinh Húc - Chương Nhược Nam.

Trong phim, Trần Tinh Húc vào vai anh chàng luật sư có tài năng nhưng độc miệng - Tiền Hằng, còn Chương Nhược Nam vào vai cô nàng sinh viên trường luật mới tốt nghiệp - Thành Dao. Những tạo hình của Trần Tinh Húc - Chương Nhược Nam trong thời gian quay phim được chia sẻ luôn nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.   

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