Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn

Những ngày qua, dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai do Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trương Dư Hi trên phim trường Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai. Giữa bối cảnh đồi cát đầy nắng, Trương Dư Hi trắng đến phát sáng với làn da mịn màng của cô nàng. Trương Dư Hi vốn được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là ‘búp bê màn ảnh’. Có thể thấy, sắc vóc của cô nàng trong dự án lần này khiến dân tình không khỏi u mê với vẻ đẹp hoàn hảo và cuốn hút.