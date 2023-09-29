Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn

Sao quốc tế 29/09/2023 11:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trương Dư Hi trên phim trường Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai. Theo đó, nhan sắc phát sáng của cô nàng khiến dân tình mê mẩn.

Những ngày qua, dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai do Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trương Dư Hi trên phim trường Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai. Giữa bối cảnh đồi cát đầy nắng, Trương Dư Hi trắng đến phát sáng với làn da mịn màng của cô nàng. Trương Dư Hi vốn được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là ‘búp bê màn ảnh’. Có thể thấy, sắc vóc của cô nàng trong dự án lần này khiến dân tình không khỏi u mê với vẻ đẹp hoàn hảo và cuốn hút.

Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 2Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 3Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 4Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 5

Bên cạnh đó, màn tương tác của Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi luôn được dân tình mong đợi. Cả 2 đều sở hữu nhan sắc đậm chất ngôn tình, khi đứng cạnh nhau trông rất ‘xứng đôi vừa lứa’. Bên cạnh đó, qua miêu tả về tính cách của các nhân vật, netizen cho rằng cả hai đều rất phù hợp vai diễn. Hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ dành cho bộ phim.

Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 6

Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh. Nữ chính là một nữ minh tinh nổi tiếng hay độc miệng nhưng thực ra lại vô cùng ngớ ngẩn và tính cách ngay thẳng. Nam chính là một bác sĩ có vẻ ngoài ấm áp, thanh lịch nhưng thực tế lại rất khôn ngoan, tâm địa 2 mặt đen tối.

Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 7

Sau 20 năm yêu đơn phương, họ đoàn tụ nhờ lần cứu trợ động đất. Trong tình yêu, thợ săn và con mồi nguỵ trang, cùng hỗ trợ lẫn nhau trên con đường sự nghiệp, dùng câu chuyện ấm áp để chữa lành tâm hồn của đối phương.

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai chính thức được khai máy. Theo đó, dự án công bố Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi chính thức là cặp đôi chính của bộ phim.

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