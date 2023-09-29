Nhan sắc phát sáng của 'tình mới màn ảnh' Trần Tinh Húc khiến dân tình mê mẩn

Những ngày qua, dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai do Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trương Dư Hi trên phim trường Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai. Giữa bối cảnh đồi cát đầy nắng, Trương Dư Hi trắng đến phát sáng với làn da mịn màng của cô nàng. Trương Dư Hi vốn được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là ‘búp bê màn ảnh’. Có thể thấy, sắc vóc của cô nàng trong dự án lần này khiến dân tình không khỏi u mê với vẻ đẹp hoàn hảo và cuốn hút.

Bên cạnh đó, màn tương tác của Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi luôn được dân tình mong đợi. Cả 2 đều sở hữu nhan sắc đậm chất ngôn tình, khi đứng cạnh nhau trông rất ‘xứng đôi vừa lứa’. Bên cạnh đó, qua miêu tả về tính cách của các nhân vật, netizen cho rằng cả hai đều rất phù hợp vai diễn. Hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ dành cho bộ phim.

Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh. Nữ chính là một nữ minh tinh nổi tiếng hay độc miệng nhưng thực ra lại vô cùng ngớ ngẩn và tính cách ngay thẳng. Nam chính là một bác sĩ có vẻ ngoài ấm áp, thanh lịch nhưng thực tế lại rất khôn ngoan, tâm địa 2 mặt đen tối.

Sau 20 năm yêu đơn phương, họ đoàn tụ nhờ lần cứu trợ động đất. Trong tình yêu, thợ săn và con mồi nguỵ trang, cùng hỗ trợ lẫn nhau trên con đường sự nghiệp, dùng câu chuyện ấm áp để chữa lành tâm hồn của đối phương.