Trần Đô Linh bị nữ phụ Trình Tiêu 'dìm hàng' nhan sắc khi chung khung hình trong Đại Mộng Quy Ly

Mới đây, khoảnh khắc chung khung hình của Trần Đô Linh, Hầu Minh Hạo và nữ phụ Trình Tiêu trên phim trường Đại Mộng Quy Ly gây sốt mạng xã hội. Tuy nhiên, nhan sắc nữ chính lại bị nữ phụ dìm hàng.

Những ngày qua, dự án Đại Mộng Quy Ly (tên cũ: Bạch Trạch Lệnh) do Hầu Minh Hạo và Trần Đô Linh đóng chính đã chính thức khởi quay. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc chung khung hình của Trần Đô Linh, Hầu Minh Hạo và nữ phụ Trình Tiêu trên phim trường Đại Mộng Quy Ly. Nhiều dân tình vô cùng thích thú khi có dịp được thưởng thức ‘bữa tiệc nhan sắc’ trong bộ phim. Dù chỉ là ảnh leak chất lượng thấp nhưng visual nhan sắc của cả 3 người đều chất lượng cao.

Theo đó, Hầu Minh Hạo gây ấn tượng với mái tóc dài đen highlight dải tóc sáng màu. Khác với vẻ chính trực, tươi sáng thường thấy, tạo hình này khiến anh chàng có phần ‘hắc ám’ khiến các fan rất thích thú. Nếu nữ chính Trần Đô Linh trông thanh tú, nhẹ nhàng, trang nhã thì nữ phụ Trình Tiêu lại đậm chất nữ hiệp, khỏe khoắn, cá tính.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng khi chung khung hình với nữ phụ Trình Tiêu, nữ chính Trần Đô Linh trông nhạt nhòa kém sắc hơn hẳn. Thậm chí, nhiều cư dân mạng cho rằng với vị trí nữ chính, tạo hình này của Trần Đô Linh quá mức nhạt nhòa, còn không đẹp bằng một nửa những vai cameo cô từng đảm nhận trước đây. Bên cạnh đó, dự án này lại do đạo diễn Quách Kính Minh cầm trịch. Vị đạo diễn này được mệnh danh là ‘nâng phụ dìm chính’. Gần đây, dự án Vân Chi Vũ của đạo diễn này đã khiến dân tình phẫn nộ vì khi tuyến nhân vật phụ được chăm chút còn nhân vật chính thì sơ sài. Chính vì thế, nhiều dân tình lo lắng cho an nguy của Trần Đô Linh khi đóng vai diễn chính lần này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-o-linh-bi-nu-phu-trinh-tieu-dim-hang-nhan-sac-khi-chung-khung-hinh-trong-ai-mong-quy-ly-621426.html