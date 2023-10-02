'Nữ thần cameo' Trần Đô Linh bị chê nhan sắc nhạt nhòa trong tạo hình nữ chính của Đại Mộng Quy Ly

Thời gian gần đây, Trần Đô Linh gây chú ý khi được mệnh danh là 'chiến thần cameo' trên màn ảnh. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trên các dự án phim nhưng nhờ nhan sắc nổi bật khiến dân tình không khỏi mê mẩn. Nhiều khán giả luôn trông đợi tác phẩm cô nàng với vai trò nữ chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đại Mộng Quy Ly (tên cũ: Bạch Trạch Lệnh) do đạo diễn Quách Kính Minh cầm trịch đã công bố dàn cast chính thức bao gồm: Trần Đô Linh, Hầu Minh Hạo, Trình Tiêu và Điền Gia Thuỵ. Thông tin này khiến nhiều khán giả vui mừng vì dàn diễn viên của Vân Chi Vũ đã được tái hợp trong dự án này.

Đại Mộng Quy Ly được chuyển thể từ truyện tranh Tân Sơn Hải Kinh. Đây là dự án cổ trang ‘cấp S’ do nền tảng IQIYI đầu tư sản xuất. Đây cũng là phim dài tập thứ 2 trong sự nghiệp của đạo diễn Quách Kính Minh với nội dung hiện tại vẫn được giữ kín.

Bên cạnh đó, dân tình cũng chuyền tay nhau loạt ảnh leak tạo hình của Trần Đô Linh trên phim trường Đại Mộng Quy Ly. Có thể thấy, Trần Đô Linh xuất hiện trông khá lờ đờ, thiếu sức sống trong tạo hình cổ trang mới. Netizen bất ngờ với vẻ ngoài đen sạm, xấu đi rất nhiều so với những tạo hình lung linh trước đó. Thậm chí họ còn cho rằng Trần Đô Linh thiếu hào quang nữ chính.

Trước đó, đạo diễn Quách Kính Minh từng bị tố ‘dìm hàng’ nam nữ chính trong Vân Chi Vũ để lăng xê dàn phụ, nhất là các ‘gà cưng’. Đó là lý do mà trong Đại Mộng Quy Ly lần này, dân tình lo ngại Trần Đô Linh sẽ trở thành ‘nạn nhân’ giống Ngu Thư Hân.

Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng bản thân tình trạng nhan sắc của Trần Đô Linh là như vậy, với tạo hình mới đơn giản, không có nhiều phụ kiện nên đã phô diễn diện mạo thật, không qua bộ lọc của cô.