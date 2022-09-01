“Trầm hương như tiết” không cần điểm Douban chỉ cần lời khen ngợi của CCTV đã chứng minh sức hút

Ngày 24/8 vừa qua weibo của Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) đã đăng một bài viết khen ngợi bộ phim “Trầm hương như tiết” có ảnh hưởng tốt, chứng tỏ sức hút của bộ phim là không phải thấp.
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Theo bài đăng của CCTV, “Trầm hương trùng hoa” và “Trầm vụn hương phai” của Youku khi ra mắt đã có phiên bản quốc tế phát song song với trong Đại Lục bao gồm tiếng Việt và tiếng Thái làm tăng hiệu quả tuyên truyền phim lên cao. Đây là hai sản phẩm lần đầu có sự đồng bộ giữa phiên bản trong nước và quốc tế. Ở Thái Lan, hai bộ phim đã vượt qua các chương trình địa phương, đứng đầu trong các phim truyền hình Hoa Ngữ cùng thời điểm. “Trầm hương như tiết” cũng rất nổi tiếng ở các nước Âu Mỹ, những người hâm mộ Â đã tự tổ chức một nhóm dịch thuật hơn 200 người, và sản xuất phụ đề bằng tiếng Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Rumani...
“Trầm hương như tiết” được Youku phát triển với sự có mặt của Dương Tử, Thành Nghị, Mạnh Tử Nghĩa.
Nội dung phim
“Trầm hương như tiết” kể về Nhan Đàm vốn là một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất, bởi vì trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp kiếp nạn lớn nhất đời mình - tình kiếp.
Nhan Đàm vốn dĩ muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên Quân thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Dư Mặc là ngư tinh từ thời thượng cổ đã quen với những câu chuyện của Nhan Đạm cho nên đem chính mình hòa vào câu chuyện của cô ấy, vì tìm Nhan Đàm, Dư Mặc không ngại cởi bỏ tiên cách hóa yêu, Dư Mặc đã trở thành nơi ký thác mạnh mẽ để Nhan Đàm bắt đầu lại cuộc sống.