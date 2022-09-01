“Trầm hương như tiết” không cần điểm Douban chỉ cần lời khen ngợi của CCTV đã chứng minh sức hút

Theo bài đăng của CCTV, “Trầm hương trùng hoa” và “Trầm vụn hương phai” của Youku khi ra mắt đã có phiên bản quốc tế phát song song với trong Đại Lục bao gồm tiếng Việt và tiếng Thái làm tăng hiệu quả tuyên truyền phim lên cao. Đây là hai sản phẩm lần đầu có sự đồng bộ giữa phiên bản trong nước và quốc tế. Ở Thái Lan, hai bộ phim đã vượt qua các chương trình địa phương, đứng đầu trong các phim truyền hình Hoa Ngữ cùng thời điểm. “Trầm hương như tiết” cũng rất nổi tiếng ở các nước Âu Mỹ, những người hâm mộ Â đã tự tổ chức một nhóm dịch thuật hơn 200 người, và sản xuất phụ đề bằng tiếng Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Rumani...