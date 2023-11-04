Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2023: Trần Hiểu và Trần Nghiên Hi cãi nhau bị chụp được, Tô Hữu Bằng và Triệu Vy không còn liên lạc với nhau?

Sao quốc tế 04/11/2023 11:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/11/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim điện ảnh của Chương Tử Di gần đây rất nổi tiếng, ngay cả trước khi khởi quay cũng đã có nhiệt độ cao, một số vai nhỏ cũng bắt đầu cạnh tranh gay gắt.

2. Nguỵ Đại Huân gần đây không tiếp xúc với các nguồn tài nguyên chương trình tạp kỹ nữa, anh ấy thực sự muốn tập trung vào sự nghiệp diễn viên của mình.

3. Một số tài nguyên mà Hoàng Cảnh Du liên hệ gần đây chính là những tài nguyên mà Dương Dương trước đây đã liên hệ, hai bên từng xảy ra mâu thuẫn do "chủ đề xung đột", hiện tại nảy sinh vấn đề xung đột tài nguyên, mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên gay gắt hơn.

4. Tiêu Chiến trong thời gian này bận rộn quay bộ phim IP võ thuật kinh điển, anh ấy đang làm việc với một đạo diễn lớn trong giới Hồng Kông, người này có yêu cầu rất cao, vì vậy, anh ấy không những phải tham gia đào tạo chuẩn bị trước khi tham gia phim mà các yêu cầu khi tham gia đoàn làm phim cũng cao hơn rất nhiều so với trước đây, thậm chí một số cảnh quay còn được đạo diễn yêu cầu trau chuốt lại nhiều lần. 

5. Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như vẫn giữ quan hệ tốt nhưng anh ấy là Triệu Vy đã lâu rồi không còn liên hệ gì nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2023: Trần Hiểu và Trần Nghiên Hi cãi nhau bị chụp được, Tô Hữu Bằng và Triệu Vy không còn liên lạc với nhau? - Ảnh 1

6. Dương Tử thích tổ chức các trò chơi và mời mọi người cùng chơi để gắn kết tình cảm với nhau.

7. Tát Bối Ninh và Chương Tử Di đã từng ở bên nhau vì Chương Tử Di thời điểm đó phát cuồng với hình ảnh người dẫn chương trình ngay thẳng trên TV, Tát Bối Ninh lúc đó đang chủ trì một chương trình pháp quyền, Chương Tử Di rất thích phong thái rất nghiêm túc đó. Kết quả, sau khi quen nhau, cô phát hiện ra Tát Bối Ninh giống như một đứa trẻ, rất vui tính, không hề nghiêm túc chút nào, họ vỡ mộng và chia tay không lâu sau đó.

8. Dương Mịch rất thân thiết với nhiều tài năng mới trong giới, tuy hiện tại cô không có ý định đề bạt ai nhưng các tiểu sinh đều biết rằng Dương Mịch thích tạo cơ hội cho những người mới, chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và duy trì mối quan hệ thân thiết với cô ấy.

9. Chu Nhất Long thích đóng phim điện ảnh kinh phí thấp và thiên về đề tài văn nghệ và hiện thực, bản thân anh cũng thích những bộ phim Hàn Quốc tiết lộ hiện thực như "Ký Sinh Trùng".

10. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hi gần đây cãi nhau bị 'cánh săn ảnh" chụp được, Trần Nghiên Hi phải chủ động đi quan hệ xã hội để mua lại những bức ảnh đó trước khi nó bị phát tán trên mạng xã hội.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2023: Trần Hiểu và Trần Nghiên Hi cãi nhau bị chụp được, Tô Hữu Bằng và Triệu Vy không còn liên lạc với nhau? - Ảnh 2

11. Quách Kỳ Lân quả thực khá nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình, dù sao kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, hơn nữa bản thân anh cũng không phải người kiêu ngạo, sẵn sàng chịu đựng bất cứ khó khăn nào, cũng sẽ kiên trì với các loại vai. Kiểu nghệ sĩ hợp tác như vậy, đạo diễn đương nhiên sẵn sàng cộng tác thường xuyên với anh ta.

12. Mạnh Tử Nghĩa có hai bộ cổ trang nữ chủ sắp khởi động, khi cô đang tìm nam chính thì có tin đồn cô sẽ hợp tác với Vương Tinh Việt, Vu Chính lập tức ra tay trấn áp tin giả, rằng anh sẽ không để nghệ sĩ của mình của và Mạnh Tử Nghĩa hợp tác, trước đây Mạnh Tử Nghĩa đã xúc phạm anh, ban đầu nói rằng không có phim quay, đến khi Vu Chính gửi kịch bản nhiều lần thì cô đều từ chối, Vu Chính cảm thấy mình bị lừa nên đã nhiều lần phàn nàn về Mạnh Tử Nghĩa.

13. Phim truyền hình cổ trang của iQiyi "Kiếm ẩn Trường An" tiếp xúc Hoắc Kiến Hoa.

14. Không phải Quan Hiểu Đồng không nhận phim cổ trang, trước kia vẫn đóng nhưng hiệu quả bình thường nên giờ ít nhận phim cổ trang lại. Hơn nữa cô ấy là sao nhí có quốc dân độ cao, con đường không giống những tiểu hoa khác. 

15. Bạch Kính Đình và Tống Dật đang bàn việc hợp tác lần 2, là 1 bộ tình cảm đô thị.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/11/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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