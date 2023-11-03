Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/11/2023: Bạch Lộc ở công ty không có quyền lên tiếng, Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba rất khó hợp tác lần 2?

2. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư, Châu Dã và Dương Siêu Việt trong các cảnh cảm động trong các phim đã được so sánh, và trên thực tế, cả ba đều ngang tài ngang sức. Ở giai đoạn này, sự cạnh tranh giữa hoa 95 rất khốc liệt.

1. Triệu Lộ Tư có yêu cầu rất cao đối với tạo hình của mình, cô ấy thường sẽ tham khảo tạo hình thoát vòng của một số nghệ sĩ nước ngoài, lấy cảm hứng từ đó và áp dụng chúng cho bản thân.

4. Mùa thứ hai của "Trường Tương Tư" do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi đóng chính đã bắt đầu kêu gọi nhà đầu tư quảng cáo. Ngoài ra, lịch trình của Dương Tử khá dày đặc, đến tiếp sau trang bìa, thương vụ tài nguyên đều có.

3. Vương Ảnh Lộ là công chúa nhỏ của Thái Dương Xuyên Hòa, cô được coi là người có tài nguyên ẩn, hiện tại cô đang có 3 dự án để chọn lựa.

5. Bạch Lộc ở công ty không có quyền lên tiếng, công việc đều là do ông chủ sắp xếp.

6. Trương Tân Thành sẽ hợp tác với Cảnh Điềm trong dự án phim “Khi Tôi Tỉnh Giấc”.

7. Đặng Vi đã tự mình thận trọng kể từ khi anh ấy trở nên nổi tiếng, fan hâm mộ tặng quà gì anh ấy cũng chỉ nhận thư. Nhưng một số người vẫn gửi ảnh đẹp hoặc thông tin liên lạc của họ vào đó, vì vậy anh ấy rất thận trọng trong giai đoạn này, những thứ do người hâm mộ gửi đến sẽ được nhân viên đoàn đội sàng lọc trước.

8. Độ nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba ở Thái Lan ngày càng tăng và Vogue phiên bản Thái cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với cô, khiến nhiều người suy đoán liệu cô có ra nước ngoài phát triển sự nghiệp hay không. Hiện tại, công việc của cô ấy tập trung vẫn là trong nước.

9. Bộ phim mới của Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn thành, anh ấy sẽ tạm nghỉ, trước đó làm việc liên tục nên thân thể có chút tổn thương. Anh vẫn đang xem xét "Liên Minh Huyền Thoại" của Trương Nghệ Mưu, chủ yếu là do vấn đề về kịch bản và nhân vật.

10. Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba rất khó hợp tác lần 2, trước đây cả hai bên làm việc không mấy vui vẻ và thuận lợi.

11. "Phong Hỏa Lưu Kim" với sự tham gia của Đàn Kiện Thứ và Trần Triết Viễn vẫn chưa thể phát sóng. Ngoài ram Trần Triết Viễn đã giảm cân rất nhiều để quay "Cây Ô Liu Màu Trắng", có thể nói anh đã giảm cân đến đỉnh điểm.

12. Trần Đô Linh gần đây rất thành công về mặt nhan sắc, tạo hình và trang điểm, dù đóng phim hay tham gia sự kiện, cô đều yêu cầu đội ngũ tạo mẫu phải suy nghĩ rất nhiều và không để xảy ra sai sót nào. Hiện tại, trong số các tài nguyên phim đến trước cửa, cô chỉ xem xét những bộ phim có nhân vật nữ chính, trừ khi dàn diễn viên rất tốt nếu không cô sẽ không xem xét đến những vai phụ.

13. Không có chuyện Vương Hạc Đệ và bạn gái cũ quay lại với nhau.

14. Biểu hiện thời trang của Triệu Kim Mạch thực sự thiếu sót, cô thường xuyên bị bên ngoài chỉ trích là không có phong cách, nhưng đến nay phong cách của cô vẫn chưa có chút tiến bộ nào, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp cận các tài nguyên thương vụ của cô.

15. Bộ phim đô thị Youku "Thế Giới Sau Sinh" với sự tham gia của: Lý Tiểu Nhiễm, Trịnh Khải, Vương Diệu Khánh, Tống Nghiên Phi, Lý Niệm, Từ Khả, Phó Tinh, Khổng Lâm, Lệ Gia Kỳ, Phạm Thế Kỳ,... sẽ khởi quay ở Tô Châu vào tháng 29/10.