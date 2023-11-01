Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/11/2023: Dương Mịch thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho bố mẹ, mẹ của Lưu Diệc Phi rất quan tâm đến sự nghiệp của con gái?

2. Trương Tịnh Nghi đã quen với việc được khen ngợi, cô ấy luôn làm mọi việc theo ý mình, nhân viên trong nhóm không thể ảnh hưởng đến cô ấy.

1. Ngoại hình của Vương Tinh Việt không quá đẹp nhưng có rất nhiều nét cá tính, cậu ấy thuộc mẫu người có thể để lại ấn tượng nhất định cho khán giả dù chỉ đóng vai phụ.

4. Lịch trình hiện tại của Trương Tử Phong cực kỳ dày đặc, cô ấy cũng không có thời gian để nghĩ tới chuyện tình cảm nữa.

3. "Vạn tra triều hoàng" của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang tiếp xúc bốn nhân vật nam chính là Trương Lăng Hách, Phạm Thừa Thừa, Nguỵ Triết Minh và Lâm Nhất. Đây là một bộ phim truyền hình đại nữ chủ đúng nghĩa, và nam chính chỉ là một lá bài, về sau sẽ có nhiều biến hoá.

5. Dương Mịch thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho bố mẹ.

6. Thái Từ Khôn vẫn chưa trở về Trung Quốc và đang tiếp tục chuẩn bị cho concert tại các nước Đông Nam Á vào năm 2024.

7. Vương An Vũ cũng rất đa tình, anh ấy có một mối tình ngắn ngủi với Tống Tổ Nhi và Hướng Hàm Chi, thậm chí còn theo đuổi Kim Thần. "Thần Ẩn" của anh và Triệu Lộ Tư vẫn chưa vượt qua kiểm duyệt lần 2 nên sẽ không thể phát sóng sớm trong năm nay.

8. Dự án "Kiếm lai" ngày càng lớn hơn, đồng nghĩa với việc thời gian khởi động sẽ bị trì hoãn, Trần Phi Vũ không thể chờ đợi lâu hơn nên đã đảm nhận các dự án khác trước.

9. "Tâm sự của Kiều Nghiên" với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tân Chỉ Lôi và Đổng Tử Kiện, sẽ khởi quay vào cuối tháng 11/2023.

10. Mẹ của Lưu Diệc Phi rất quan tâm đến sự nghiệp của con gái.

11. Điền Hi Vi sau này sẽ hợp tác cùng Hứa Khải và Lưu Vũ Ninh, không yêu cầu chuyện phiên vị chỉ cần thiết lập của nhân vật được xây dựng tốt.

12. Cổ Lực Na Trát hiện tại muốn đóng phim điện ảnh nhưng lại không sẵn lòng hy sinh hình ảnh của bản thân mà chỉ muốn bản thân xuất hiện thật xinh đẹp trên màn ảnh.

13. "Sáng tạo doanh 5" ghi hình ở Thái Lan, ban đầu muốn mời Triệu Lộ Tư làm cố vấn cho chương trình nhưng Triệu Lộ Tư đã từ chối vì không biết hướng dẫn cho người khác.

14. "Running Man" vẫn chưa quyết định ai sẽ thay thế Angelababy trong mùa giải chính thức năm sau, bởi vì họ không biết liệu ai sẽ có hiệu ứng chương trình tạp kỹ tốt hơn, hiện tại đang cân nhắc giữa Thái Văn Tịnh và Mạnh Tử Nghĩa.

15. Ngô Lỗi quyết tâm chuyển hình sang điện ảnh.