Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/11/2023: Dương Mịch thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho bố mẹ, mẹ của Lưu Diệc Phi rất quan tâm đến sự nghiệp của con gái?

Sao quốc tế 01/11/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/11/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngoại hình của Vương Tinh Việt không quá đẹp nhưng có rất nhiều nét cá tính, cậu ấy thuộc mẫu người có thể để lại ấn tượng nhất định cho khán giả dù chỉ đóng vai phụ.

2. Trương Tịnh Nghi đã quen với việc được khen ngợi, cô ấy luôn làm mọi việc theo ý mình, nhân viên trong nhóm không thể ảnh hưởng đến cô ấy.

3. "Vạn tra triều hoàng" của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang tiếp xúc bốn nhân vật nam chính là Trương Lăng Hách, Phạm Thừa Thừa, Nguỵ Triết Minh và Lâm Nhất. Đây là một bộ phim truyền hình đại nữ chủ đúng nghĩa, và nam chính chỉ là một lá bài, về sau sẽ có nhiều biến hoá.

4. Lịch trình hiện tại của Trương Tử Phong cực kỳ dày đặc, cô ấy cũng không có thời gian để nghĩ tới chuyện tình cảm nữa.

5. Dương Mịch thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho bố mẹ. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/11/2023: Dương Mịch thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho bố mẹ, mẹ của Lưu Diệc Phi rất quan tâm đến sự nghiệp của con gái? - Ảnh 1

6. Thái Từ Khôn vẫn chưa trở về Trung Quốc và đang tiếp tục chuẩn bị cho concert tại các nước Đông Nam Á vào năm 2024.

7. Vương An Vũ cũng rất đa tình, anh ấy có một mối tình ngắn ngủi với Tống Tổ Nhi và Hướng Hàm Chi, thậm chí còn theo đuổi Kim Thần. "Thần Ẩn" của anh và Triệu Lộ Tư vẫn chưa vượt qua kiểm duyệt lần 2 nên sẽ không thể phát sóng sớm trong năm nay.

8. Dự án "Kiếm lai" ngày càng lớn hơn, đồng nghĩa với việc thời gian khởi động sẽ bị trì hoãn, Trần Phi Vũ không thể chờ đợi lâu hơn nên đã đảm nhận các dự án khác trước.

9. "Tâm sự của Kiều Nghiên" với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tân Chỉ Lôi và Đổng Tử Kiện, sẽ khởi quay vào cuối tháng 11/2023.

10. Mẹ của Lưu Diệc Phi rất quan tâm đến sự nghiệp của con gái. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/11/2023: Dương Mịch thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho bố mẹ, mẹ của Lưu Diệc Phi rất quan tâm đến sự nghiệp của con gái? - Ảnh 2

11. Điền Hi Vi sau này sẽ hợp tác cùng Hứa Khải và Lưu Vũ Ninh, không yêu cầu chuyện phiên vị chỉ cần thiết lập của nhân vật được xây dựng tốt.

12. Cổ Lực Na Trát hiện tại muốn đóng phim điện ảnh nhưng lại không sẵn lòng hy sinh hình ảnh của bản thân mà chỉ muốn bản thân xuất hiện thật xinh đẹp trên màn ảnh.

13. "Sáng tạo doanh 5" ghi hình ở Thái Lan, ban đầu muốn mời Triệu Lộ Tư làm cố vấn cho chương trình nhưng Triệu Lộ Tư đã từ chối vì không biết hướng dẫn cho người khác.

14. "Running Man" vẫn chưa quyết định ai sẽ thay thế Angelababy trong mùa giải chính thức năm sau, bởi vì họ không biết liệu ai sẽ có hiệu ứng chương trình tạp kỹ tốt hơn, hiện tại đang cân nhắc giữa Thái Văn Tịnh và Mạnh Tử Nghĩa.

15. Ngô Lỗi quyết tâm chuyển hình sang điện ảnh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2023: Ngô Diệc Phàm vẫn liên hệ luật sư để giúp giảm án, Địch Lệ Nhiệt Ba phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2023: Ngô Diệc Phàm vẫn liên hệ luật sư để giúp giảm án, Địch Lệ Nhiệt Ba phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2023: Ngô Diệc Phàm vẫn liên hệ luật sư để giúp giảm án, Địch Lệ Nhiệt Ba phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2023: Ngô Diệc Phàm vẫn liên hệ luật sư để giúp giảm án, Địch Lệ Nhiệt Ba phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2023: Dương Mịch sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong phim điện ảnh phá án, đãi ngộ thời trang đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn Angelababy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2023: Dương Mịch sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong phim điện ảnh phá án, đãi ngộ thời trang đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt hơn Angelababy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2023: La Tấn giúp Đường Yên tạo quan hệ trong ngành, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2023: La Tấn giúp Đường Yên tạo quan hệ trong ngành, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc