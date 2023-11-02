Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2023: Angelababy vẫn muốn tiếp tục kiếm tiền trong giới, Giả Nãi Lượng sẽ không tái hôn với Lý Tiểu Lộ?

Sao quốc tế 02/11/2023 11:12

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/11/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim truyền hình hiện đại “Khoảng cách giữa chúng ta và tòa án” đang tạm định dàn diễn viên chính là Cung Tuấn, Nhận Mẫn. Ngoài ra, Nhậm Mẫn mất rất nhiều người hâm mộ sau khi chuyện tình cảm bị lộ, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô nhưng cô không quan tâm mà chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.

2. Trần Mục Trì báo cảnh sát chủ yếu là vì thông tin cá nhân của anh ta bị rò rỉ, thông tin rất nghiêm trọng bị rò rỉ, kẻ đầu têu có khả năng sẽ bị đi tù, không chỉ đơn giản đền tiền và xin lỗi là được. Nói một cách đơn giản thì việc Trần Mục Trì báo cảnh sát là điều hợp lý.

3. "Khó dỗ dành" đã xác định dàn diễn viên chính là Tống Uy Long, Vương Sở Nhiên. Đến lúc đó cả hai chắc chắn sẽ "xào couple". Có thông tin Châu Dã cũng đang tự ứng cử dự án này nhưng hình tượng của cô ấy không hề hợp nhân vật nữ chính.

4. Đoàn đội của Vu Thích có yêu cầu rất khắt khe về hình thể, khi không làm việc, Vu Thích phải đến phòng tập gym để giữ dáng.

5. Angelababy vẫn muốn tiếp tục kiếm tiền trong giới, cô sẽ không chạy trốn sau lùm xùm xem chương trình "thoát y" tại Pháp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2023: Angelababy vẫn muốn tiếp tục kiếm tiền trong giới, Giả Nãi Lượng sẽ không tái hôn với Lý Tiểu Lộ? - Ảnh 1

6. Đàn Kiện Thứ sau khi quay xong "Tứ phương quán" sẽ tiến tổ "Lạp tội đồ giám 2". "Rất nhớ rất nhớ anh" phải xếp hàng chờ lên đài, khả năng tháng 11/2023 sẽ lên sóng.

7. Hiện giờ hầu hết những nghệ sĩ nữ trong công ty của Mạnh Tử Nghĩa đã hết hạn hợp đồng và không ký tiếp, có thể coi như là cô được Giả Sĩ Khải trọng dụng, muốn push cô thành nhất tỷ tiếp theo.

8. Giữa cơn bão tuyết" của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch hiện chưa có kế hoạch lên sóng, có lẽ phải đợi đến sang năm 2024.

9. Khi Lưu Diệc Phi mua một chiếc Ferrari tại một triển lãm ô tô vào những năm đầu, đó là một sự kiện công khai, thời điểm đó cô ấy giống như một ngôi sao Tử Vi từ bầu trời rơi xuống. Ngoài ra, "Câu chuyện hoa hồng" do Lưu Diệc Phi đóng chính sẽ hoàn thành vào tháng 11. 

10. Giả Nãi Lượng sẽ không tái hôn với Lý Tiểu Lộ, chỉ vì con gái mới giữ liên lạc thường xuyên và làm bạn với nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2023: Angelababy vẫn muốn tiếp tục kiếm tiền trong giới, Giả Nãi Lượng sẽ không tái hôn với Lý Tiểu Lộ? - Ảnh 2

11. Phim ngắn "Người bạn của tôi" với sự tham gia của Vương Nhất Bác và Châu Tấn sẽ được chiếu tại Tuần lễ phim Jakarta 2023. Phim ngắn này trước đây đã được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Boxport và Liên hoan phim Đông Á Ireland.

12. Tiêu Chiến nắm giữ nhiều thương vụ cao cấp và xa xỉ, năm ngoái anh được giới truyền thông nước ngoài đánh giá là "diễn viên Trung Quốc kiếm được nhiều tiền nhất". Giờ đây việc Gucci bổ nhiệm Tiêu Chiến cũng đã chứng minh được giá trị thương mại và sức hấp dẫn thị trường của anh.

13. Vương Tuấn Khải vẫn sẽ có nhiều kịch bản truyền hình tìm đến nhưng anh ấy muốn đi theo con đường điện ảnh.

14. Lộc Hàm thường xuyên nấu ăn cho bạn gái. 

15. Lý do lớn nhất khiến Chu Nhất Long không được đề cử giải Kim Kê là vì anh đóng vai phản diện.

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/11/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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