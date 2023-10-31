Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/10/2023: Dương Mịch thực sự thích ca hát, Tống Tổ Nhi bị gia đình thúc giục kết hôn?

2. Dương Tử và Lý Hiện cũng ít liên hệ, hai người không có chung tư bản nên cơ hội hợp tác cũng không nhiều.

1. Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ có mối quan hệ tốt nhưng họ sẽ duy trì khoảng cách trong công việc và cuộc sống để tránh những hiểu lầm gây ảnh hưởng xấu đến nhau. Ngoài ra, đội ngũ của Điền Hi Vi cũng rất hiểu biết, biết Vương Hạc Đệ có giá trị rất lớn nên cũng lén tặng quà để sau này có thể hợp tác nhiều hơn.

4. Angelababy đang nhờ Huỳnh Hiểu Minh giúp mình quan hệ xã hội, dù sao mối quan hệ của nam diễn viên cũng mạnh hơn cô ấy rất nhiều.

3. Tạ Na rất muốn gia nhập vào ngành thời trang , nhưng nguồn tài nguyên thời trang của cô không tốt, chồng cô cũng không có tài nguyên đó nên cô chỉ có thể tự mình làm việc chăm chỉ.

5. Tống Tổ Nhi hiện tại bị gia đình thúc giục kết hôn. Trong mắt họ, công việc của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại sau lùm xùm trốn thuế, thay vì lãng phí thời gian và công sức thì tốt hơn hết là kết hôn với một người đàn ông có năng lực.

6. Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi là những nghệ sĩ cạnh tranh nhau, chỉ cần thể hiện ngoài mặt ổn thoả là được, sẽ không có sự tương tác sâu sắc nào.

7. Bây giờ nhận phỏng vấn phía Nhậm Mẫn sẽ lưu ý không hỏi vấn đề tình cảm và đời sống riêng tư. Trước kia cô ấy từng bị trầm cảm nhưng sau khi ở bên bạn trai thì tình hình đã tốt hơn nhiều.

8. Dự án Lý Hiện và Nghê Ny hợp tác đã tạm dừng vì lý do tài chính. Tư bản đang muốn đẩy dự án khác cho 2 người hợp tác.

9. Sức cạnh tranh hiện tại của Mạnh Tử Nghĩa khá mạnh, tài nguyên mà cô thu được gần đây đều có chất lượng cao, thậm chí có một số còn vượt mức mong đợi. Tuy nhiên, hiện tại cô cũng lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận nên trong giai đoạn này cô sẽ tìm cách giảm bớt sự hiện diện của mình để tránh gặp thêm rắc rối cho sự nghiệp.

10. Dương Mịch thực sự thích ca hát, khi sửa sang nhà cửa, cô ấy đã đặc biệt dành một căn phòng chứa đầy đủ thiết bị ca hát.

11. Gần đây, Đổng Khiết đã thúc giục Phan Việt Minh nhanh chóng sắp xếp cho con trai ra mắt. Nhưng theo quan điểm của anh ấy, giới giải trí quá hỗn loạn, nếu con trai tiếp xúc với nó sớm sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự hình thành tam quan đúng đắn.

12. Châu Đông Vũ hiện bị đoàn đội cấm nói quá nhiều trước truyền thông vì nữ diễn viên là người không có giới hạn, càng nói nhiều thì càng lộ khuyết điểm. Ngoài ra, Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên không chia tay, hai người cùng 1 người bạn là đạo diễn đang chuẩn bị hợp tác quay 1 bộ phim.

13. Một số tài nguyên trước đây tìm đến Trần Mục Trì đã quay đầu chuyển sang Vu Thích, một số thì quay lại trong tay của Hoàng Cảnh Du.

14. Nhân viên nội bộ của một nhà đài nào đó đã xác nhận rằng Trương Gia Nghê hoàn toàn ngừng hoạt động. Cô đã bị tất cả các nền tảng từ chối tham gia bữa tiệc đêm giao thừa trong năm nay, đồng thời các hợp đồng kinh doanh và quảng bá của cô lần lượt bị chấm dứt.

15. Để giành lấy tài nguyên, Dương Mịch đã hạ thấp thái độ rất nhiều, tiến gần hơn đến xu hướng phổ thông và muốn hợp tác với các sản phẩm trong nước, đồng thời cũng hạ thấp phí chứng thực.