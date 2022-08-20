Thù lao và vị thế của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba được tiết lộ, Triệu Lộ Tư liệu có ngang hàng với 'đàn chị'?

Sao quốc tế 20/08/2022 16:49

Nhà sản xuất Tencent đã công khai mức thù lao dàn nữ diễn viên gồm Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư... nhận được.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, nhà sản xuất Tencent Video, đơn vị chuyên thực hiện các dự án phim truyền hình bom tấn như Tam Sinh Tam Thế, Sở Kiều Truyện, Ngự Giao Ký, Trầm Hương Như Tiết, Tinh Hán Xán Lạn... đã công khai mức thù lao dàn diễn viên trẻ hạng A nhận được.

Cụ thể, nền tảng này quy định thù lao của diễn viên tuyến 1 không được vượt quá 25 triệu nhân dân tệ, đạo diễn, biên kịch thù lao tối đa là 300.000 nhân dân tệ cho 1 tập phim.

Thù lao và vị thế của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba được tiết lộ, Triệu Lộ Tư liệu có ngang hàng với 'đàn chị'? - Ảnh 1
Thù lao và vị thế của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba được tiết lộ, Triệu Lộ Tư liệu có ngang hàng với 'đàn chị'? - Ảnh 2

Các nữ diễn viên được xem là thuộc tuyến 1 do Tencent công bố bao gồm Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Đây là những cái tên sở hữu các bộ phim được đánh giá là "phim bạo" trong vòng 2 năm trở lại đây, từ đó sẽ đánh giá được cấp bậc và thù lao cho nghệ sĩ khác.

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba là những tiểu hoa đán có nhiều bộ phim gây tiếng vang. Do đó, mức thù lao của họ cao nhất. Nếu xét theo nhóm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, Nhiệt Ba và Dương Tử đứng đầu nhóm tiểu hoa 90.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất phim Lý Hưởng cho biết một số người đẹp được ưu ái giao các dự án lớn là Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt và Ngu Thư Hân. Những nghệ sĩ này có lượng người yêu thích đông đảo, ủng hộ mọi hoạt động của thần tượng. Họ là những mỹ nhân đang ở độ tuổi trẻ trung phù hợp với dòng phim ngôn tình.

Thù lao và vị thế của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba được tiết lộ, Triệu Lộ Tư liệu có ngang hàng với 'đàn chị'? - Ảnh 3

Đặc biệt, nhà sản xuất Lý Hưởng khẳng định vị thế dẫn đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 của Triệu Lộ Tư. "Triệu Lộ Tư có mức giá thù lao hạng nhất nhờ độ nhận diện của cô ấy cao". Triệu Lộ Tư đang vươn lên mạnh mẽ nhờ thành công của các phim như Tinh Hán Xán Lạn, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành...

Mức cát-xê không chỉ thể hiện sự ưu ái của nhà sản xuất với nghệ sĩ, còn thể hiện địa vị của các ngôi sao. Bên cạnh đó, thù lao cao cũng cho thấy diễn viên nào là những người đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Song, có thể thấy mức cát-xê của các nghệ sĩ hạng A đã giảm 2/3 so với vài năm trước. Đây cũng là yêu cầu của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc.

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