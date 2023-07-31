Thi Bá Vũ bị chỉ trích vì lợi dụng cảnh quay để hôn bạn diễn, nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Phàm khiến netizen phẫn nộ thay

Sao quốc tế 31/07/2023 06:01

Trong lúc thực hiện màn diễn xuất, nam diễn viên Thi Bá Vũ lại vấp phải chỉ trích khi bị cho rằng lợi dụng bạn diễn nữ.

Mới đây trong một show giải trí chuyên về diễn xuất có tên Chúng Ta Thật Hợp Nhau, nam diễn viên Thi Bá Vũ đã có dịp gặp gỡ bạn diễn Trương Nghệ Phàm và cùng nhau tái hiện lại một cảnh quay trong bộ phim thanh xuân học đường đình đám Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện màn diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1996 lại vấp phải chỉ trích khi bị cho rằng lợi dụng bạn diễn nữ. Cụ thể, Thi Bá Vũ đã bất ngờ hôn vào môi Trương Nghệ Phàm tới hai lần khiến cho cô nàng vô cùng hoang mang và cố để né tránh một cách lịch sự. Phản ứng né tránh của Trương Nghệ Phàm là bởi vốn dĩ cảnh hôn môi không có trong kịch bản (trước đó hai người đã tập trước cảnh thơm má), đã thế Thi Bá Vũ còn thực hiện nó tới tận 2 lần. Sau khi cảnh quay kết thúc, Trương Nghệ Phàm che môi và thốt lên: "Em thật sự không ngờ tới".

Thi Bá Vũ bị chỉ trích vì lợi dụng cảnh quay để hôn bạn diễn, nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Phàm khiến netizen phẫn nộ thay - Ảnh 1Thi Bá Vũ bị chỉ trích vì lợi dụng cảnh quay để hôn bạn diễn, nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Phàm khiến netizen phẫn nộ thay - Ảnh 2

Nhìn phản ứng đầy hoang mang và có phần lo sợ của Trương Nghệ Phàm, khán giả vô cùng phẫn nộ và cho rằng hành vi của Thi Bá Vũ không khác gì quấy rối bạn diễn. 

Hiện hành động của nam thần này vẫn đang là chủ đề khiến cư dân mạng tranh cãi và bàn luận sôi nổi trên khắp các nền tảng MXH

Thi Bá Vũ sinh năm 1996, sở hữu nhan sắc đầy điển trai. Visual vừa nam tính, vừa phảng phất nét thiếu niên của anh thật sự rất cuốn hút, nếu đã lỡ ngắm nhìn thì sẽ rất khó để có thể rời mắt. Thậm chí, anh còn được ưu ái gọi là "Park Seo Joon" phiên bản Đài vì gương mặt điển trai của mình. 

Thi Bá Vũ bị chỉ trích vì lợi dụng cảnh quay để hôn bạn diễn, nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Phàm khiến netizen phẫn nộ thay - Ảnh 3Thi Bá Vũ bị chỉ trích vì lợi dụng cảnh quay để hôn bạn diễn, nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Phàm khiến netizen phẫn nộ thay - Ảnh 4

Nhờ sở hữu chiều cao 1m85 nên đã được lựa chọn ra mắt với vai trò người mẫu. Năm 2016, Thi Bá Vũ chính thức lấn sân sang con đường diễn xuất với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Kỷ Nguyên Esports. Nhưng phải đến năm 2018, tên tuổi của anh mới được nhiều người biết đến với vai diễn Vương Chấn Võ trong bộ phim chiếu mạng HIStory2: Việt Giới.

 

 

Chăm đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đàn em kém nổi dìm hàng, liệu 'mỹ nhân tân cương' chính thức hết thời?

Chăm đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đàn em kém nổi dìm hàng, liệu 'mỹ nhân tân cương' chính thức hết thời?

Mới đây, khán giả bất ngờ phát hiện một nữ diễn viên trong An Lạc Truyện nhận được sự ưu ái của nhà sản xuất. Điều này khiến dân tình vô cùng phẫn nộ, họ cho rằng phía đoàn phim đang cố tình ưu ái nâng đỡ nữ phụ, trong khi đó nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị "dìm hàng" và đối xử bất công.

Xem thêm
Từ khóa:   Thi Bá Vũ Trương Nghệ Phàm sao hoa ngữ sao quốc tế Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

TIN LIÊN QUAN

Chăm đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đàn em kém nổi dìm hàng, liệu 'mỹ nhân tân cương' chính thức hết thời?

Chăm đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị đàn em kém nổi dìm hàng, liệu 'mỹ nhân tân cương' chính thức hết thời?

Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau

Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau

Cảnh hôn ngọt ngào của Dương Tử - Đặng Vi trong 'Trường tương tư', fan lại được dịp 'đẩy thuyền

Cảnh hôn ngọt ngào của Dương Tử - Đặng Vi trong 'Trường tương tư', fan lại được dịp 'đẩy thuyền

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt

Ngô Kỳ Long lái xe đưa con đến phim trường thăm bà xã Lưu Thi Thi, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt

Truyền thông phủ nhận tin vợ trẻ của Lý Khôn Thành qua đời do bị mưu sát

Truyền thông phủ nhận tin vợ trẻ của Lý Khôn Thành qua đời do bị mưu sát

Rộ tin vợ trẻ kém 39 tuổi của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời trong hẻm nhỏ, nghi ngờ bị mưu hại

Rộ tin vợ trẻ kém 39 tuổi của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời trong hẻm nhỏ, nghi ngờ bị mưu hại

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 43 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn