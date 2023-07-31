Trong lúc thực hiện màn diễn xuất, nam diễn viên Thi Bá Vũ lại vấp phải chỉ trích khi bị cho rằng lợi dụng bạn diễn nữ.
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Mới đây trong một show giải trí chuyên về diễn xuất có tên Chúng Ta Thật Hợp Nhau, nam diễn viên Thi Bá Vũ đã có dịp gặp gỡ bạn diễn Trương Nghệ Phàm và cùng nhau tái hiện lại một cảnh quay trong bộ phim thanh xuân học đường đình đám Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta.
Tuy nhiên, trong lúc thực hiện màn diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1996 lại vấp phải chỉ trích khi bị cho rằng lợi dụng bạn diễn nữ. Cụ thể, Thi Bá Vũ đã bất ngờ hôn vào môi Trương Nghệ Phàm tới hai lần khiến cho cô nàng vô cùng hoang mang và cố để né tránh một cách lịch sự. Phản ứng né tránh của Trương Nghệ Phàm là bởi vốn dĩ cảnh hôn môi không có trong kịch bản (trước đó hai người đã tập trước cảnh thơm má), đã thế Thi Bá Vũ còn thực hiện nó tới tận 2 lần. Sau khi cảnh quay kết thúc, Trương Nghệ Phàm che môi và thốt lên: "Em thật sự không ngờ tới".
Nhìn phản ứng đầy hoang mang và có phần lo sợ của Trương Nghệ Phàm, khán giả vô cùng phẫn nộ và cho rằng hành vi của Thi Bá Vũ không khác gì quấy rối bạn diễn.
Hiện hành động của nam thần này vẫn đang là chủ đề khiến cư dân mạng tranh cãi và bàn luận sôi nổi trên khắp các nền tảng MXH
Thi Bá Vũ sinh năm 1996, sở hữu nhan sắc đầy điển trai. Visual vừa nam tính, vừa phảng phất nét thiếu niên của anh thật sự rất cuốn hút, nếu đã lỡ ngắm nhìn thì sẽ rất khó để có thể rời mắt. Thậm chí, anh còn được ưu ái gọi là "Park Seo Joon" phiên bản Đài vì gương mặt điển trai của mình.
Nhờ sở hữu chiều cao 1m85 nên đã được lựa chọn ra mắt với vai trò người mẫu. Năm 2016, Thi Bá Vũ chính thức lấn sân sang con đường diễn xuất với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Kỷ Nguyên Esports. Nhưng phải đến năm 2018, tên tuổi của anh mới được nhiều người biết đến với vai diễn Vương Chấn Võ trong bộ phim chiếu mạng HIStory2: Việt Giới.