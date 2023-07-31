Mới đây trong một show giải trí chuyên về diễn xuất có tên Chúng Ta Thật Hợp Nhau, nam diễn viên Thi Bá Vũ đã có dịp gặp gỡ bạn diễn Trương Nghệ Phàm và cùng nhau tái hiện lại một cảnh quay trong bộ phim thanh xuân học đường đình đám Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta.

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện màn diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1996 lại vấp phải chỉ trích khi bị cho rằng lợi dụng bạn diễn nữ. Cụ thể, Thi Bá Vũ đã bất ngờ hôn vào môi Trương Nghệ Phàm tới hai lần khiến cho cô nàng vô cùng hoang mang và cố để né tránh một cách lịch sự. Phản ứng né tránh của Trương Nghệ Phàm là bởi vốn dĩ cảnh hôn môi không có trong kịch bản (trước đó hai người đã tập trước cảnh thơm má), đã thế Thi Bá Vũ còn thực hiện nó tới tận 2 lần. Sau khi cảnh quay kết thúc, Trương Nghệ Phàm che môi và thốt lên: "Em thật sự không ngờ tới".