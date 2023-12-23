Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn

Sao quốc tế 23/12/2023 09:59

Thành Nghị liên tiếp nhận 2 tin vui lớn trong ngày, 'đổi đời' sau thành công của Liên Hoa Lâu.

Tại Cbiz, Thành Nghị được ví như hình mẫu cổ trang thế hệ mới. Sau một loạt vai diễn trong dòng phim cổ trang, nam diễn viên đã vươn mình chạm đến vị trí sao nổi tiếng, ghi tên mình vào bảng xếp hạng tiểu sinh lưu lượng lứa 90 của Trung Quốc như Tiêu Chiến, La Vân Hi,...

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn - Ảnh 1
Tại Cbiz, Thành Nghị được ví như hình mẫu cổ trang thế hệ mới.
Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn - Ảnh 2
Sau một loạt vai diễn trong dòng phim cổ trang, nam diễn viên đã vươn mình chạm đến vị trí sao nổi tiếng.

Vừa qua, dự án Liên Hoa Lâu được hai tổ chức uy tín tại Trung là Datawin cùng Weibo Quốc Kịch Thịnh Điển công nhận là 'bộ phim võ hiệp mới cực kỳ thành công' và 'phim truyền hình dài tập ưu tú của năm 2023', thông tin này đã khiến dân chúng được một phen trầm trồ, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không ngờ dự án này lại thành công vang dội như vậy. 

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn - Ảnh 3
Dự án Liên Hoa Lâu được hai tổ chức uy tín tại Trung là Datawin cùng Weibo Quốc Kịch Thịnh Điển công nhận thành tích.

Ngoài ra, Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thứ ba của IQIYI phá 10.000 điểm nhiệt trong năm 2023. Bên cạnh đó, là dự án đầu tiên chiếu trên IQIYI sau khi phim hết vẫn được bổ sung thêm quảng cáo, thu hút chiêu thương. Chính từ đây Thành Nghị bỏ túi hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ, sở hữu lượng fan hùng hậu và lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng.

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn - Ảnh 4
Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu.

Sắp tới đây, Gió Nam Hiểu Lòng TôiAnh Hùng Chí của Thành Nghị dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm 2024, nhận được sự kỳ vọng cao sau thành công vang dội của Liên Hoa Lâu.

Thành Nghị sinh năm 1990, nổi lên nhờ vai Vũ Tư Phượng trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Có danh tiếng, có tài nguyên (dự án phim ảnh, hợp đồng quảng cáo, show) và lại còn được công ty hết mực nâng đỡ, con đường sự nghiệp của Thành Nghị trải đầy hoa hồng. Ngoài ra, chính cách sống, cách làm nghề nghiêm túc cũng là lý do khiến Thành Nghị thành công dù nổi tiếng khá muộn. 

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn - Ảnh 5

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn - Ảnh 6

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn - Ảnh 7
Anh nổi lên nhờ vai Vũ Tư Phượng trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

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