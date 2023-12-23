Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn

Tại Cbiz, Thành Nghị được ví như hình mẫu cổ trang thế hệ mới. Sau một loạt vai diễn trong dòng phim cổ trang, nam diễn viên đã vươn mình chạm đến vị trí sao nổi tiếng, ghi tên mình vào bảng xếp hạng tiểu sinh lưu lượng lứa 90 của Trung Quốc như Tiêu Chiến, La Vân Hi,...

Tại Cbiz, Thành Nghị được ví như hình mẫu cổ trang thế hệ mới.

Sau một loạt vai diễn trong dòng phim cổ trang, nam diễn viên đã vươn mình chạm đến vị trí sao nổi tiếng.

Vừa qua, dự án Liên Hoa Lâu được hai tổ chức uy tín tại Trung là Datawin cùng Weibo Quốc Kịch Thịnh Điển công nhận là 'bộ phim võ hiệp mới cực kỳ thành công' và 'phim truyền hình dài tập ưu tú của năm 2023', thông tin này đã khiến dân chúng được một phen trầm trồ, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không ngờ dự án này lại thành công vang dội như vậy.