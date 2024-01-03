Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ, lập tức lên hot search và nhận “mưa điểm 10” từ netizen

Sao quốc tế 03/01/2024 14:01

Hành động quan tâm fan của nam diễn viên Thành Nghị trong đêm hội lớn của đài Hồ Nam nhận “mưa điểm 10” từ netizen.

Dù đêm hội mừng năm mới đã diễn ra từ lâu, nhưng mãi đến hôm 2/1, truyền thông Trung Quốc mới lan truyền một câu chuyện đẹp về Thành Nghị. Qua đó, khán giả biết được tính cách thật của nam chính Trầm Vụn Hương Phai.

Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ, lập tức lên hot search và nhận “mưa điểm 10” từ netizen - Ảnh 1
Thành Nghị lên hot search vì 1 hành động lúc nửa đêm. 

Theo thông tin từ các trang thông tin Trung Quốc lan truyền bài viết, cho biết Thành Nghị đã mua 1500 ly trà sữa để tiếp ứng cho người hâm mộ đến cổ vũ mình. Do buổi biểu diễn của Thành Nghị diễn ra vào ban đêm, thời tiết rất lạnh. Nam diễn viên không chỉ mua đồ uống phát cho người hâm mộ đang đứng đợi mình, mà còn căn dặn phải làm nóng trà sữa.

Không những vậy, Thành Nghị còn phát tặng cả những người lớn tuổi, tài xế và các cô chú công nhân. Những ly trà sữa ấm nóng, không có quá nhiều đường, vô cùng dễ uống quá tuyệt vời cho đêm thời tiết rất lạnh.

Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ, lập tức lên hot search và nhận “mưa điểm 10” từ netizen - Ảnh 2
Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ. 

Hành động của Thành Nghị nhận “mưa điểm 10” từ netizen. Được biết, có rất nhiều fandom đến cổ vũ thần tượng, song cách tiếp đón fan của nhà Thành Nghị lại ân cần, chỉn chu bậc nhất. chính những việc làm tử tế, fan của Thành Nghị cũng ngày càng đông đảo, vượt mặt cả Vương Nhất Bác. Anh đang cạnh tranh với Tiêu Chiến cho vị trí nam thần số 1 Hoa ngữ.

Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ, lập tức lên hot search và nhận “mưa điểm 10” từ netizen - Ảnh 3
Thành Nghị diện vest cách điệu họa tiết hoa sen khi tham gia đêm hội lớn của đài Hồ Nam. 

Khi đến tham gia đêm hội lớn của đài Hồ Nam, Thành Nghị diện vest cách điệu họa tiết hoa sen, đốn tim fan nhờ khí chất ngày một thăng hạng. Cộng thêm hành động tinh tế, quan tâm và cưng chiều fan khiến nam diễn viên càng được yêu thích. Ngay sau đó, tên tuổi Thành Nghị và hành động đẹp trên đã lọt top tìm kiếm, được nhiều trang mạng chia sẻ lại. Khán giả cũng đặt kỳ vọng vào những dự án mới của anh trong năm 2024.

Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ, lập tức lên hot search và nhận “mưa điểm 10” từ netizen - Ảnh 4
Thành Nghị trong phim truyền hình cổ trang võ hiệp Liên Hoa Lâu. 

Năm 2023 vừa qua, Thành Nghị đã có một năm hoạt động sôi nổi ở mảng phim truyền hình. Nam diễn viên có đến ba phim phát sóng trong năm nay. Các phim của anh đều thu về nhiều kết quả tốt. Nổi bật nhất là phim truyền hình cổ trang võ hiệp Liên Hoa Lâu. Phim được nhiều giới truyền thông và các nhà phê bình khen ngợi từ nội dung đến diễn xuất.

Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ, lập tức lên hot search và nhận “mưa điểm 10” từ netizen - Ảnh 5
Thành Nghị và  Lý Nhất Đồng trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền. 

Trong năm 2024 này, Thành Nghị sẽ ra mắt dự án đầu tư lớn - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền, cùng Lý Nhất Đồng. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án cổ trang lớn nhất năm của nền tảng IQIYI. Phần Vương Quyền của Thành Nghị là phần cuối cùng trong series của hai nữ ngôi sao Dương Mịch và Lưu Thi Thi.

Thành Nghị mua 1500 ly trà sữa nóng tặng cho người hâm mộ, lập tức lên hot search và nhận “mưa điểm 10” từ netizen - Ảnh 6
Thành Nghị đang cạnh tranh với Tiêu Chiến cho vị trí nam thần số 1 Hoa ngữ.

Nhiều khán giả còn khẳng định trong năm 2024, Thành Nghị sẽ là đối thủ đáng gờm của Tiêu Chiến. Chúng ta hãy chờ xem nhé!

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