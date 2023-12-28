Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa

Sao quốc tế 28/12/2023 09:16

Nhậm Gia Luân sau nhiều ngày tháng chăm chỉ đã nhận được thành quả xứng đáng.

Trong số những nghệ sĩ đang trực thuộc Hoan Thụy Thế Kỷ hiện nay, Thành Nghị và Nhậm Gia Luân là những diễn viên có đóng góp vô cùng lớn cho công ty. Tuy nhiên, trong năm 2023 khi sự nghiệp của Thành Nghị phất lên như diều gặp gió thì Nhậm Gia Luân lại nếm trải thất bại đáng tiếc. Đơn cử là Mộ Sắc Tâm Ước kết hợp cùng AngelaBaby hoàn toàn chìm nghỉm giữa các siêu phẩm ra mắt cùng thời điểm.

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân lại nếm trải thất bại đáng tiếc trong năm 2023.

Dẫu vậy, mới đây nam diễn viên vừa nhận được tin vui lớn. Theo đó, bộ phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ do anh đóng chính đã nhận được giấy phép phát sóng. Điều này có nghĩa là khả năng thời điểm phim lên sóng sẽ không còn xa, nhiều người nhận định nếu phim phát sóng thuận lợi và có thành tích tốt, Nhậm Gia Luân sẽ có cơ hội 'lật kèo', lấy lại danh tiếng đã mất.

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 2
Bộ phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ do anh đóng chính đã nhận được giấy phép phát sóng.

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 3

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 4

Nếu phim phát sóng thuận lợi và có thành tích tốt, Nhậm Gia Luân sẽ có cơ hội 'lật kèo', lấy lại danh tiếng đã mất.

Thời điểm tạo hình của nam diễn viên được leak, không ít bình luận nhận xét anh trông rất mới mẻ và phù hợp với nam chính. Khí chất và phong thái của Nhậm Gia Luân một lần nữa được đánh giá rất cao và không ít mọt phim đang rất mong đợi tác phẩm mới này của anh.Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 5

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 6

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 7

Khí chất và phong thái của Nhậm Gia Luân một lần nữa được đánh giá rất cao.

Được biết, Liệt Diễm Chi Vũ Cảnh Kỷ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ, kể về câu chuyện vương tử Vũ Canh (Nhậm Gia Luân thủ vai) sau khi nước mất nhà tan, lưu lạc trở thành nô bộc nhưng vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt đồng bào Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương. 

Nhậm Gia Luân chuẩn bị 'tái xuất giang hồ', ngày 'vượt mặt' Thành Nghị không còn xa - Ảnh 8
Liệt Diễm Chi Vũ Cảnh Kỷ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Vũ Canh Kỷ, kể về câu chuyện vương tử Vũ Canh.

Ngoài Nhậm Gia Luân lĩnh hàm chủ diễn và tiếp theo là các diễn viên Hình Phi, Chúc Tự Đan, Nghiêm Ngật Khoan, Chu Chính Đình, Mễ Nhiệt,...

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