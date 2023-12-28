Trong số những nghệ sĩ đang trực thuộc Hoan Thụy Thế Kỷ hiện nay, Thành Nghị và Nhậm Gia Luân là những diễn viên có đóng góp vô cùng lớn cho công ty. Tuy nhiên, trong năm 2023 khi sự nghiệp của Thành Nghị phất lên như diều gặp gió thì Nhậm Gia Luân lại nếm trải thất bại đáng tiếc. Đơn cử là Mộ Sắc Tâm Ước kết hợp cùng AngelaBaby hoàn toàn chìm nghỉm giữa các siêu phẩm ra mắt cùng thời điểm.

Nhậm Gia Luân lại nếm trải thất bại đáng tiếc trong năm 2023.

Dẫu vậy, mới đây nam diễn viên vừa nhận được tin vui lớn. Theo đó, bộ phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ do anh đóng chính đã nhận được giấy phép phát sóng. Điều này có nghĩa là khả năng thời điểm phim lên sóng sẽ không còn xa, nhiều người nhận định nếu phim phát sóng thuận lợi và có thành tích tốt, Nhậm Gia Luân sẽ có cơ hội 'lật kèo', lấy lại danh tiếng đã mất.