Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin một tài khoản đăng bài tố Nhậm Gia Luân ngoại tình trong thời gian vợ mang thai. Theo đó, người này khẳng định chuyện của Nhậm Gia Luân và Hạ Lan ‘vụng trộm’ là sự thật. Được biết, Hạ Lan là một người mẫu tự do, từng dính tin đồn hẹn hò với Nhậm Gia Luân vào năm 2018.

Không những thế, tài khoản này còn tag thẳng Nhậm Gia Luân và studio của anh, sẵn sàng chờ studio kiện mình nếu bài đăng sai sự thật. Giữa tâm bão, phía phòng làm việc của Nhậm Gia Luân vẫn chưa lên tiếng xác minh thông tin.

Theo bài đăng, Nhậm Gia Luân đã ngoại tình trong lúc vợ mang thai, mua xe ô tô và thuê khách sạn với giá 138 NDT/đêm (hơn 468 ngàn VNĐ). Cả hai đã hẹn nhau ở Thanh Đảo, Hoành Điếm, Hàng Châu,...

Mặc dù tin đồn chưa được xác minh nhưng nhiều khán giả cảm thấy lo lắng cho số phận của những dự án phim ảnh mới của Nhậm Gia Luân như: Vũ Canh Kỳ, Vô Ưu Độ. Dù nam diễn viên có bị hàm oan, nhưng tin đồn ác ý này vẫn ít nhiều làm ảnh hưởng đến các dự án phim ảnh, lẫn bạn diễn của anh.

Nhậm Gia Luân công bố sinh con và kết hôn vào năm 2018. Anh nhiều lần bày tỏ tình cảm với bà xã Nhiếp Hoan trên mạng xã hội. Được biết, thời điểm anh công khai có vợ ngay khi công ty quản lý Hoan Thụy muốn lăng xê anh. Cùng lúc đó bộ phim Đại Đường Vinh Diệu gây sốt, cặp đôi Nhậm Gia Luân và Cảnh Điềm khi đó được rất nhiều người yêu thích. Thế nên, việc nam diễn viên công khai hình ảnh đã có con trai khiến cho công ty quản lý khi ấy quyết định dẹp hết kế hoạch lăng xê anh.

Từ đó, Nhậm Gia Luân chỉ còn nhận những vai nhỏ trong các dự án của công ty, nỗ lực tham gia một vài chương trình truyền hình cho đến khi Cẩm Y Chi Hạ lên sóng thì sự nghiệp của anh mới bắt đầu khởi sắc. Những cố gắng không ngừng của Nhậm Gia Luân cuối cùng cũng được đáp trả xứng đáng khi hiện tại anh đang là cái tên được xếp vào hàng lưu lượng, có khả năng gánh phim.