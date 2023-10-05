Nhậm Gia Luân bị tố ngoại tình với một người mẫu trong thời gian vợ đang mang thai

Sao quốc tế 05/10/2023 08:28

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin một tài khoản đăng bài tố Nhậm Gia Luân ngoại tình với một người mẫu trong thời gian vợ mang thai.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin một tài khoản đăng bài tố Nhậm Gia Luân ngoại tình trong thời gian vợ mang thai. Theo đó, người này khẳng định chuyện của Nhậm Gia Luân và Hạ Lan ‘vụng trộm’ là sự thật. Được biết, Hạ Lan là một người mẫu tự do, từng dính tin đồn hẹn hò với Nhậm Gia Luân vào năm 2018.

Nhậm Gia Luân bị tố ngoại tình với một người mẫu trong thời gian vợ đang mang thai - Ảnh 1

Theo bài đăng, Nhậm Gia Luân đã ngoại tình trong lúc vợ mang thai, mua xe ô tô và thuê khách sạn với giá 138 NDT/đêm (hơn 468 ngàn VNĐ). Cả hai đã hẹn nhau ở Thanh Đảo, Hoành Điếm, Hàng Châu,...

Không những thế, tài khoản này còn tag thẳng Nhậm Gia Luân và studio của anh, sẵn sàng chờ studio kiện mình nếu bài đăng sai sự thật. Giữa tâm bão, phía phòng làm việc của Nhậm Gia Luân vẫn chưa lên tiếng xác minh thông tin.

Nhậm Gia Luân bị tố ngoại tình với một người mẫu trong thời gian vợ đang mang thai - Ảnh 2

Mặc dù tin đồn chưa được xác minh nhưng nhiều khán giả cảm thấy lo lắng cho số phận của những dự án phim ảnh mới của Nhậm Gia Luân như: Vũ Canh Kỳ, Vô Ưu Độ. Dù nam diễn viên có bị hàm oan, nhưng tin đồn ác ý này vẫn ít nhiều làm ảnh hưởng đến các dự án phim ảnh, lẫn bạn diễn của anh.

Nhậm Gia Luân bị tố ngoại tình với một người mẫu trong thời gian vợ đang mang thai - Ảnh 3

Nhậm Gia Luân công bố sinh con và kết hôn vào năm 2018. Anh nhiều lần bày tỏ tình cảm với bà xã Nhiếp Hoan trên mạng xã hội. Được biết, thời điểm anh công khai có vợ ngay khi công ty quản lý Hoan Thụy muốn lăng xê anh. Cùng lúc đó bộ phim Đại Đường Vinh Diệu gây sốt, cặp đôi Nhậm Gia Luân và Cảnh Điềm khi đó được rất nhiều người yêu thích. Thế nên, việc nam diễn viên công khai hình ảnh đã có con trai khiến cho công ty quản lý khi ấy quyết định dẹp hết kế hoạch lăng xê anh.

Nhậm Gia Luân bị tố ngoại tình với một người mẫu trong thời gian vợ đang mang thai - Ảnh 4

Từ đó, Nhậm Gia Luân chỉ còn nhận những vai nhỏ trong các dự án của công ty, nỗ lực tham gia một vài chương trình truyền hình cho đến khi Cẩm Y Chi Hạ lên sóng thì sự nghiệp của anh mới bắt đầu khởi sắc. Những cố gắng không ngừng của Nhậm Gia Luân cuối cùng cũng được đáp trả xứng đáng khi hiện tại anh đang là cái tên được xếp vào hàng lưu lượng, có khả năng gánh phim.

Nhậm Gia Luân đã làm một việc trong Lưu Thủy Điều Điều khiến dân tình nhớ đến Châu Sinh Như Cố

Nhậm Gia Luân đã làm một việc trong Lưu Thủy Điều Điều khiến dân tình nhớ đến Châu Sinh Như Cố

Mới đây, trên phim trường Lưu Thủy Điều Điều, Nhậm Gia Luân đã làm một việc khiến dân tình nhớ đến Châu Sinh Như Cố.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Gia Luân đã làm một việc trong Lưu Thủy Điều Điều khiến dân tình nhớ đến Châu Sinh Như Cố

Nhậm Gia Luân đã làm một việc trong Lưu Thủy Điều Điều khiến dân tình nhớ đến Châu Sinh Như Cố

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc?

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc?

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này?

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này?

'Tình mới màn ảnh' của Nhậm Gia Luân được khen ngợi hết lời trong tạo hình cổ trang của Lưu Thủy Điều Điều

'Tình mới màn ảnh' của Nhậm Gia Luân được khen ngợi hết lời trong tạo hình cổ trang của Lưu Thủy Điều Điều

Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà'

Lưu Thủy Điều Điều chính thức khai máy, Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch 'chốt đơn' về chung 'một nhà'

Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân

Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 8 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh