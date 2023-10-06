Động thái của Nhậm Gia Luân giữa lùm xùm bị tố ngoại tình lúc vợ mang bầu

Sao quốc tế 06/10/2023 12:30

Tin tức một dân mạng tố Nhậm Gia Luân dan díu với người khác khi vợ đang mang thai gây xôn xao dư luận.

Vào tối ngày 4/10, Nhậm Gia Luân bất ngờ bị một tài khoản mạng xã hội tố ngoại tình trong lúc vợ đang mang bầu. Cụ thể, nam diễn viên được cho là thường xuyên hẹn hò với “tiểu tam” tại Thanh Đảo, Hoành Điếm, Hàng Châu... Nam diễn viên thậm chí còn không ngại "vung tay" chi một số tiền lớn mua xế hộp dành tặng cô gái này.

Cùng với đó, tài khoản này còn tag thẳng tên Nhậm Gia Luân và "tiểu tam" vào bài đăng. Đồng thời, người này còn thách thức nam diễn viên có thể khởi kiện nếu thấy thông tin trên không đúng sự thật. Ngay lập tức, tin tức này đã gây ra sự chú ý lớn trên mạng xã hội và khiến khán giả sốc nặng vì từ trước đến nay, Nhậm Gia Luân luôn kín tiếng về chuyện đời tư.

"Tiểu tam" được nhắc đến trong bài đăng có tên Hạ Lan, là một người mẫu tự do và đã kết hôn. Chưa hết, cư dân mạng còn "đào" lại bài viết được cho là của chồng Hạ Lan, tố cô ngoại tình với Nhậm Gia Luân từ ngày 17/7.

Động thái của Nhậm Gia Luân giữa lùm xùm bị tố ngoại tình lúc vợ mang bầu - Ảnh 1

Giữa lúc tin tức Nhậm Gia Luân bị "bóc phốt" không chung thủy trong lúc vợ đang bầu bì trở thành chủ đề nóng suốt những giờ qua, Hàng loạt bình luận bộc lộ sự bàng hoàng, không thể tin nổi bởi ngôi sao Hoa ngữ 8X này nổi tiếng với hình tượng người đàn ông gia đình yêu thương vợ con. Số ý kiến khác yêu cầu tài khoản trên công bố bằng chứng rõ ràng hơn.

Trong khi đó, Nhậm Gia Luân vẫn luôn chăm chỉ trên phim trường Phong Thủy Điều Điều, cùng với bạn diễn Lý Lan Địch. Nam diễn viên vẫn giữ được trạng thái tốt và tươi cười trong quá trình quay phim. 

Động thái của Nhậm Gia Luân giữa lùm xùm bị tố ngoại tình lúc vợ mang bầu - Ảnh 2Động thái của Nhậm Gia Luân giữa lùm xùm bị tố ngoại tình lúc vợ mang bầu - Ảnh 3Động thái của Nhậm Gia Luân giữa lùm xùm bị tố ngoại tình lúc vợ mang bầu - Ảnh 4

 

Hiện tại, nhiều người hâm mộ khẳng định vẫn tin tưởng Nhậm Gia Luân. Đặc biệt, cách đây ít hôm, sao phim Cẩm y chi hạ cũng vướng tin đồn mại dâm, ngoại tình, có con riêng... gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, phía nam diễn viên nhanh chóng phủ nhận, công bố văn bản kiện những kẻ tung tin.

Vì thế, fan kêu gọi Nhậm Gia Luân nên nhờ đến pháp luật giải quyết cứng rắn hơn vụ việc lần này, tránh các tin đồn tiêu cực liên tục phát tán, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh. Tính đến nay, anh chưa đưa ra phản hồi gì thêm.

 

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