Nhậm Gia Luân lộ tạo hình cổ trang kém sắc nhất sự nghiệp, nhưng dân tình lại thích thú vì điều này

Nhiều ý kiến cho rằng chính phần tóc đã khiến cho tạo hình mới của Nhậm Gia Luân không được đẹp, trông giả và khô héo như nhánh cây. Dưới trời tuyết trắng, đầu tóc của Nhậm Gia Luân được nhận xét chẳng khác gì cây thông nhỏ trong trời đông.

Trong những hình ảnh mới nhất của Vũ Canh Kỷ, Nhậm Gia Luân khiến khán giả vô cùng bất ngờ với tạo hình vô cùng kỳ lạ, kém sắc. Đây cũng có thể xem là tạo hình kém sắc nhất của Nhậm Gia Luân kể từ khi đóng chính cổ trang cho đến nay.

Mặc dù vấp phải ý kiến trái chiều, nhưng tạo hình "xấu xí" này của Nhậm Gia Luân lại khiến khán giả khá hài lòng, thậm chí cho rằng phải xấu hơn nữa thì mới chuẩn. Lý do là bởi trong nguyên tác lẫn bản hoạt hình, nam chính Vũ Canh ban đầu nhập vào xác của một nô lệ tha phương tên A Cẩu, thế nên tạo hình không thể nào lung linh như nam thần. Về sau khi đã trở lại, nhan sắc của Vũ Canh mới "thăng cấp" theo.

Nói về Nhậm Gia Luân, đây không phải lần đầu anh bị chê bai về tạo hình. Trước đó, ở "Ngự giao ký", cư dân mạng đã xôn xao vì Nhậm Gia Luân dùng áo tạo cơ bắp trong tạo hình người cá. Nhiều cư dân mạng cho rằng anh chàng không kính nghiệp, không chịu tập luyện để tăng cơ. Chưa kể áo tạo cơ bắp này rất giả, ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim.

Sau đó đạo diễn đã đưa ra giải thích rằng phần đuôi cá quá lớn, dù Nhậm Gia Luân có tăng cơ cũng khó đạt được sự cân đối. Phản hồi này khiến các fan hâm mộ hài lòng, nhưng một bộ phận khán giả vẫn không tin tưởng.

Vũ Canh Kỷ kể về câu chuyện vương tử Nhân tộc Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) lưu lạc trở thành nô bộc sau khi nước mất nhà tan. Tuy nhiên anh vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc.

Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương. Phim còn có sự tham gia của Hình Phi, Trần Kiều Ân, Nghiêm Khoan, Minh Đạo... và được xem là tác phẩm trọng điểm của iQIYI trong thời gian tới.