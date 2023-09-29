Nhậm Gia Luân lên tiếng khi vướng tin đồn nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp

Sao quốc tế 29/09/2023 12:15

Nhậm Gia Luân vừa vướng phải tin đồn nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Điều đáng nói là ban đầu tin tức này không hề liên quan tới anh.

Mới đây, một loạt blogger có tiếng xứ Trung lên tiếng cho biết sẽ bóc trần bằng chứng ngoại tình của một sao nam hai chữ có lưu lượng hàng đầu. Thông tin cơ bản được hé lộ là người này nổi tiếng nhờ phim cổ trang và có thể vươn lên hàng đỉnh lưu.

Đáng lẽ Nhậm Gia Luân chẳng hề liên quan tới tin đồn này bởi dù là nghệ danh hay tên thật thì tên anh cũng có 3 chữ. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân từ đâu mà xuất hiện tin sao nam dính bê bối kia có tên phiên âm bắt đầu bằng chữ R, họ của Nhậm Gia Luân cũng bắt đầu bằng chữ R. Dù sau đó chi tiết này đã bị các blogger phủ nhận nhưng Nhậm Gia Luân vẫn vướng tai bay vạ gió.

Nhậm Gia Luân lên tiếng khi vướng tin đồn nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp - Ảnh 1

 

Ngay sau đó, phòng làm việc của Nhậm Luân đã đưa ra tuyên bố phủ nhận những thông tin lan truyền sai sự thật. Cụ thể, bài viết có nội dung như sau: "Những bình luận gần đây về Nhậm Gia Luân liên quan đến “gái điếm”, “lừa dối”, “mại dâm”, “ly hôn” và “con thứ hai” là không đúng sự thật. Nhậm Gia Luân chưa bao giờ có những hành vi nêu trên”.

Đồng thời, phía của nam diễn viên cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã giao cho luật sư những bằng chứng về một số người dùng Internet có liên quan và những nhận xét vi phạm của họ, và cũng đã gửi tài liệu nộp hồ sơ vụ việc vi phạm có liên quan lên tòa án. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến các ý kiến ​​dư luận có liên quan. Nếu có hành vi phỉ báng và thông tin bị lan truyền thêm, chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ và buộc bạn phải chịu trách nhiệm đến cùng!".

Nhậm Gia Luân lên tiếng khi vướng tin đồn nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp - Ảnh 2

Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, thuộc kiểu ngôi sao thành danh muộn trong Cbiz. Anh đóng phim từ sớm nhưng chỉ thực sự được chú ý nhờ Đại Đường Vinh Diệu (2016) và nổi lên sau sự thành công của Cẩm Y Chi Hạ đóng cùng Đàm Tùng Vận năm 2019. Sau đó, Nhậm Gia Luân liên tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm Không Nói Tạm Biệt, Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký, Thỉnh Quân…

Nhậm Gia Luân là sao nam hiếm hoi của làng giải trí công khai chuyện lập gia đình từ khi còn trẻ. Vợ Nhậm Gia Luân là Nhiếp Hoan, cặp đôi kết hôn năm 2016, không lâu sau khi nam diễn viên có cơ hội đổi đời nhờ Đại Đường Vinh Diệu.

Nhậm Gia Luân liên hoàn phim 'đáng thất vọng', buộc phải nhường vị trí 'Nhất ca' cho Thành Nghị?

Nhậm Gia Luân liên hoàn phim 'đáng thất vọng', buộc phải nhường vị trí 'Nhất ca' cho Thành Nghị?

Thành Nghị và Nhậm Gia Luân hiện đều là "gà đẻ trứng vàng" cho công ty giải trí Hoan Thụy Thế Kỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Gia Luân liên hoàn phim 'đáng thất vọng', buộc phải nhường vị trí 'Nhất ca' cho Thành Nghị?

Nhậm Gia Luân liên hoàn phim 'đáng thất vọng', buộc phải nhường vị trí 'Nhất ca' cho Thành Nghị?

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này?

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này?

Lộ tạo hình của Lý Lan Địch và Nhậm Gia Luân trong Lưu Thủy Điều Điều, visual hứa hẹn sẽ khiến MXH dậy sóng

Lộ tạo hình của Lý Lan Địch và Nhậm Gia Luân trong Lưu Thủy Điều Điều, visual hứa hẹn sẽ khiến MXH dậy sóng

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày?

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày?

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc?

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc?

'Tình mới màn ảnh' của Nhậm Gia Luân được khen ngợi hết lời trong tạo hình cổ trang của Lưu Thủy Điều Điều

'Tình mới màn ảnh' của Nhậm Gia Luân được khen ngợi hết lời trong tạo hình cổ trang của Lưu Thủy Điều Điều

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý