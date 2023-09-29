Nhậm Gia Luân lên tiếng khi vướng tin đồn nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp

Đáng lẽ Nhậm Gia Luân chẳng hề liên quan tới tin đồn này bởi dù là nghệ danh hay tên thật thì tên anh cũng có 3 chữ. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân từ đâu mà xuất hiện tin sao nam dính bê bối kia có tên phiên âm bắt đầu bằng chữ R, họ của Nhậm Gia Luân cũng bắt đầu bằng chữ R. Dù sau đó chi tiết này đã bị các blogger phủ nhận nhưng Nhậm Gia Luân vẫn vướng tai bay vạ gió.

Mới đây, một loạt blogger có tiếng xứ Trung lên tiếng cho biết sẽ bóc trần bằng chứng ngoại tình của một sao nam hai chữ có lưu lượng hàng đầu. Thông tin cơ bản được hé lộ là người này nổi tiếng nhờ phim cổ trang và có thể vươn lên hàng đỉnh lưu.

Ngay sau đó, phòng làm việc của Nhậm Luân đã đưa ra tuyên bố phủ nhận những thông tin lan truyền sai sự thật. Cụ thể, bài viết có nội dung như sau: "Những bình luận gần đây về Nhậm Gia Luân liên quan đến “gái điếm”, “lừa dối”, “mại dâm”, “ly hôn” và “con thứ hai” là không đúng sự thật. Nhậm Gia Luân chưa bao giờ có những hành vi nêu trên”.

Đồng thời, phía của nam diễn viên cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã giao cho luật sư những bằng chứng về một số người dùng Internet có liên quan và những nhận xét vi phạm của họ, và cũng đã gửi tài liệu nộp hồ sơ vụ việc vi phạm có liên quan lên tòa án. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến các ý kiến ​​dư luận có liên quan. Nếu có hành vi phỉ báng và thông tin bị lan truyền thêm, chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ và buộc bạn phải chịu trách nhiệm đến cùng!".

Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, thuộc kiểu ngôi sao thành danh muộn trong Cbiz. Anh đóng phim từ sớm nhưng chỉ thực sự được chú ý nhờ Đại Đường Vinh Diệu (2016) và nổi lên sau sự thành công của Cẩm Y Chi Hạ đóng cùng Đàm Tùng Vận năm 2019. Sau đó, Nhậm Gia Luân liên tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm Không Nói Tạm Biệt, Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký, Thỉnh Quân…

Nhậm Gia Luân là sao nam hiếm hoi của làng giải trí công khai chuyện lập gia đình từ khi còn trẻ. Vợ Nhậm Gia Luân là Nhiếp Hoan, cặp đôi kết hôn năm 2016, không lâu sau khi nam diễn viên có cơ hội đổi đời nhờ Đại Đường Vinh Diệu.