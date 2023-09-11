Nhậm Gia Luân liên hoàn phim 'đáng thất vọng', buộc phải nhường vị trí 'Nhất ca' cho Thành Nghị?

Sao quốc tế 11/09/2023 16:30

Thành Nghị và Nhậm Gia Luân hiện đều là "gà đẻ trứng vàng" cho công ty giải trí Hoan Thụy Thế Kỷ.

Nhận được ưu ái và quan tâm lớn từ công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ, nhưng Thành Nghị và Nhậm Gia Luân vẫn luôn xảy ra "đấu đá", tranh chấp ngầm về tài nguyên. Đồng thời, người hâm mộ của cả hai trước giờ cũng thường xuyên xảy ra cãi vã căng thẳng.

Nhậm Gia Luân sau thành công của Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố đã chính thức được nâng lên hàng "Nhất ca", dẫn đầu trong các nghệ sĩ nam ở Hoan Thụy Thế Kỷ.

Tuy nhiên, khoảng hơn một năm trở lại đây, danh tiếng và sức ảnh hưởng của anh có chiều hướng tụt giảm đáng kể. Bộ phim mới ra mắt gần đây là Mộ Sắc Tâm Ước do nam diễn viên đóng chính thậm chí còn chẳng được mấy người chú ý tới, hoàn toàn "lép vế" iữa một rừng phim hấp dẫn đang lên sóng.

Nhậm Gia Luân liên hoàn phim 'đáng thất vọng', buộc phải nhường vị trí 'Nhất ca' cho Thành Nghị? - Ảnh 1

 

Trái ngược với tình trạng của Nhậm Gia Luân, sự nghiệp của Thành Nghị lại khởi sắc trông thấy. Ngay cả khi "đụng độ" đối thủ nặng ký là Trường Tương Tư (Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý,...), Liên Hoa Lâu vẫn gặt hái được khá nhiều thành tích ấn tượng. Dự án này còn được chiếu trên đài truyền hình trung ương CCTV8.

Chính do khoảng cách chênh lệch giữa Thành Nghị và Nhậm Gia Luân, mà có nguồn tin tiết lộ Hoan Thụy Thế Kỷ đang nuôi ý định dành chiếc ghế "Nhất ca" này cho nam diễn viên. 

Nhậm Gia Luân liên hoàn phim 'đáng thất vọng', buộc phải nhường vị trí 'Nhất ca' cho Thành Nghị? - Ảnh 2

Hiện những điều này vẫn là tin đồn thiếu căn cứ, không thể quá tin tưởng, nhưng cũng đủ để gây ra một hồi sóng gió giữa những người dùng mạng và đặc biệt là fan Nhậm Gia Luân cùng Thành Nghị. Ngoài ra, mạng xã hội còn liên tục xuất hiện thông tin Nhậm Gia Luân chuẩn bị hết hạn hợp đồng nghệ sĩ và không có ý định tái ký.

Song, do phía chính chủ lựa chọn im lặng, không muốn đề cập tới nên chuyện Nhậm Gia Luân đi hay ở đang là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

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