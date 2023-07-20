“Thần tiên tỷ tỷ” xấu nhất lịch sử từng dính nghi vấn phản bội bạn bè, nay 'đổi vận' nhờ bom tấn 12 nghìn tỷ

Sao quốc tế 20/07/2023 11:53

Mỹ nhân này từng bị chê bai hết lời với hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” xấu nhất màn ảnh cùng thị phi phản bội bạn thân khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Bộ phim Cô Ấy Mất Tích do Chu Nhất Long và Nghê Ni đã vượt mốc 500 triệu USD (gần 12 nghìn tỷ đồng). Đây cũng là cột mốc ấn tượng chỉ sau chưa đầy 1 tháng ra rạp của phim. Được chuyển thể từ bộ phim hài mang tên A Trap for Lonely Man ra mắt năm 1990, Cô Ấy Mất Tích xoay quanh đôi vợ chồng trẻ Hà Phi – Lý Mộc Tử trong chuyến nghỉ dưỡng mừng 1 năm kết hôn.

“Thần tiên tỷ tỷ” xấu nhất lịch sử từng dính nghi vấn phản bội bạn bè, nay 'đổi vận' nhờ bom tấn 12 nghìn tỷ - Ảnh 1
Bộ phim Cô Ấy Mất Tích do Chu Nhất Long và Nghê Ni đạt được doanh thu đáng ngưỡng mộ 

Tuy là hành trình phá án của Chu Nhất Long và Nghê Ni trong vai nữ luật sư rất nổi bật, thế nhưng khán giả không thể không dành lời khen cho gương mặt đặc sắc nhất bộ phim – Văn Vịnh San. Vào vai cô vợ bí ẩn và khó đoán, Văn Vịnh San khiến ai nấy phải bất ngờ với diễn xuất tiến bộ, biểu cảm đa dạng và nhiều khoảnh khắc gây nổi da gà. Sau khoảng thời gian thăng trầm với diễn xuất và cuộc sống, Văn Vịnh San có cú trở lại đầy mãn nhãn, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công khủng của Cô Ấy Mất Tích, sánh ngang với các bom tấn Hollywood.

“Thần tiên tỷ tỷ” xấu nhất lịch sử từng dính nghi vấn phản bội bạn bè, nay 'đổi vận' nhờ bom tấn 12 nghìn tỷ - Ảnh 2
Văn Vịnh San là nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công khủng của Cô Ấy Mất Tích

Bàn về Văn Vịnh San, cô là một trong số ít những mỹ nhân tuyệt sắc… từng bị chê xấu. Sinh năm 1988, Văn Vịnh San đến với showbiz rất tình cờ, thông qua việc tuyển chọn bất ngờ trên đường phố. Ở tuổi 13-14, nhan sắc của Văn Vịnh San đã nổi bật hơn bạn đồng trang lứa, vì vậy được các công ty người mẫu săn đón. 

“Thần tiên tỷ tỷ” xấu nhất lịch sử từng dính nghi vấn phản bội bạn bè, nay 'đổi vận' nhờ bom tấn 12 nghìn tỷ - Ảnh 3
Văn Vịnh San là một trong số ít những mỹ nhân tuyệt sắc từng bị chê xấu

Tuy vậy, Văn Vịnh San buổi đầu sự nghiệp vẫn nổi tiếng với vai trò người mẫu hơn, đặc biệt là khi cô bắt cặp với Angela Baby. Cùng nhau, cặp đôi San – Dĩnh càn quét các sự kiện hàng đầu, được ví như “Twins thế hệ mới” nhờ nhan sắc tươi trẻ như búp bê. Thế nhưng sau một thời gian, hai mỹ nhân bất ngờ “cạch mặt”, đường ai nấy đi. Truyền thông khi ấy cho rằng Văn Vịnh San nhiều lần hồn nhiên tiết lộ nhiều bí mật không mấy tốt đẹp về Angela Baby, khiến bạn phật ý. Tình bạn của cả hai sứt mẻ, cộng thêm đường hướng sự nghiệp giống nhau nên dẫn đến kết quả không vui.

“Thần tiên tỷ tỷ” xấu nhất lịch sử từng dính nghi vấn phản bội bạn bè, nay 'đổi vận' nhờ bom tấn 12 nghìn tỷ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, ngoài thành công trong Cô Ấy Mất Tích, Văn Vịnh San còn lên xe hoa với thiếu gia nhà giàu Ngô Khải Nam, viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình hào môn như ngôn tình. Chồng cô được dân mạng weibo ca ngợi là "bạn trai trong mơ". Anh là một "phú tam đại" (giàu 3 đời) nổi tiếng, có ông giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính trị ở địa phương. Bố Ngô Khải Nam là ông Ngô Vệ Dân, là doanh nhân có máu mặt ở Hong Kong, chủ sở hữu khối tài sản hơn 12 triệu USD. Gia đình anh điều hành một chuỗi cửa hàng tại Hương Cảng.

“Thần tiên tỷ tỷ” xấu nhất lịch sử từng dính nghi vấn phản bội bạn bè, nay 'đổi vận' nhờ bom tấn 12 nghìn tỷ - Ảnh 5
Chồng Văn Vịnh San là một phú tam đại nứt tiếng xứ Cảng Thơm 

Ngô Khải Nam không chỉ điển trai, có chiều cao lý tưởng mà lý lịch cũng xuất chúng. Anh được gia đình cho đi du học từ nhỏ, tốt nghiệp Học viện Kinh tế và Chính trị London, hiện giữ chức tổng giám đốc tài chính của Tập đoàn Hắc Thạch.

Truyền thông bản xứ nói rằng Ngô Khải Nam rất yêu thương, chiều chuộng Văn Vịnh San. Anh luôn mong được kết hôn sớm để sinh con. Tuy nhiên, Văn Vịnh San đã nhận lời vào vai Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ" 2019 nên muốn hoãn chuyện sinh con Ngô Khải Nam cũng chiều ý.

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