Tiêu Chiến khóa môi 'cực cháy' với Nhậm Mẫn, fan 'khóc thét

Khác với nhiều bộ phim truyền hình trước đó, cư dân mạng đang rất mong chờ màn hợp tác và phản ứng hóa học giữa Tiêu Chiến và bạn diễn trong bộ phim mới này. Bởi trước đó, trong phim "Lang điện hạ" Tiêu Chiến cùng Lý Thấm chỉ có cảnh "nụ hôn vội vàng", đến "Đấu la đại lục", anh hôn Ngô Tuyên Nghi trong nước mắt. Thế nên trong “Ngọc cốt dao”, phân cảnh hôn của Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn đang là tình tiết được nhiều khán giả mong chờ.

Thời gian gần đây, Tiêu Chiến tiếp tục trở lại gây "bão" mạng xã hội với dòng phim cổ trang tiên hiệp “Ngọc cốt dao” vừa lên sóng hôm 2/7. “Ngọc cốt dao” là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của anh cùng nữ diễn viên Nhậm Mẫn .

Mới đây, trong MV ca khúc chủ đề vừa phát hành đã tiếp tục hé lộ một vài cảnh quay hấp dẫn của phim, trong đó có cảnh quay nụ hôn dưới nước của Thời Ảnh (Tiêu Chiến thủ vai) và Chu Nhan (Nhậm Mẫn thủ vai). MV ca khúc chủ đề khiến khán giả phải phấn khích khi hé lộ cảnh ngọt ngào của Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn sẽ xuất hiện trong “Ngọc cốt dao”.

Nụ hôn dưới nước của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn trong MV ca khúc chủ đề vừa phát hành

Chỉ bằng một cảnh quay nhá hàng ngắn, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn nhanh chóng thu hút được lượng tương tác cao từ khán giả. Cụ thể, ngay sau khi những hình ảnh trong MV chủ đề này lan truyền, từ khóa "Nụ hôn của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn" cũng nhanh chóng lọt vào Top 5 trong bảng xu hướng tìm hướng. Nhiều khán giả và người hâm mộ nhận xét diễn xuất của cả hai trông tự nhiên và cảm xúc hơn so với những tập phim đầu tiên.

Phản ứng hóa học giữa Tiêu Chiến cùng Nhậm Mẫn hứa hẹn sẽ tạo nên một "sản phẩm nhiệt" bùng nổ trong những tập tiếp theo của bộ phim

Bộ phim "Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Phim xoay quanh cuộc đời Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc thông minh, tính tình phóng khoáng. Sau khi mẹ của Thời Ảnh là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa Xích tộc và hai người trở thành thầy trò.

Hiện khán giả vẫn đang mong chờ loạt hình ảnh cũng như diễn xuất mới của Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn trong những tập cuối của phim

Với những tình tiết được tiết lộ trong MV ca khúc chủ đề, phản ứng hóa học giữa Tiêu Chiến cùng Nhậm Mẫn hứa hẹn sẽ tạo nên một "sản phẩm nhiệt" bùng nổ trong những tập tiếp theo của bộ phim. Ngọc cốt dao” chính thức phát sóng vào tối ngày 2/7 (giờ địa phương) trên WeTV. Bộ phim có tổng cộng 40 tập, thời lượng 45 phút/tập và sẽ chiếu liên tiếp tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày 2 tập, ngày đầu tiên chiếu 4 tập.