Tân Thần Điêu Đại Hiệp của Mao Hiểu Tuệ tiếp tục bị hoãn chiếu

Tân Thần Điêu Đại Hiệp bản truyền hình được quay từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được phát sóng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Tân Thần Điêu Đại Hiệp của đạo diễn Lâm Phong được khởi quay từ tháng 7/2018 và được dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2019 nhưng không thể do chậm tiến độ. Đến tháng 9/2021, có tin đồn dự án này sẽ được chiếu sau Tân Thiên Long Bát Bộ nhưng đến hiện tại vẫn còn bỏ ngỏ.

Tân Thần Điêu Đại Hiệp dự kiến lên sóng vào năm 2025 - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Douban, Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2018 có tổng cộng 50 tập và dự kiến lên sóng vào năm 2025. Cư dân mạng cho rằng việc phim bị lùi lịch chiếu là do kịch bản không qua được vòng kiểm duyệt. Trước đó,

MXH xôn xao với tin đồn phim có nhiều chi tiết sai lệch với nguyên tác như Tiểu Long Nữ có con với Chân Chí Bình, tình tay ba của Quách Tĩnh - Lý Mạc Sầu - Hoàng Dung…

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, đạo diễn Lâm Phong từng tiết lộ Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2018 có kịch bản bám sát nguyên tác và được thêm vào những góc nhìn mới nhưng vẫn giữ được hương vị xưa và phù hợp với quan niệm hiện tại của giới trẻ.

Trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2018, vai nữ chính Tiểu Long Nữ do Mao Hiểu Tuệ sinh năm 1996 đảm nhận, cô bị chê không lột tả được thần thái của nhân vật, đặt biệt là trông ánh mắt cô khá dữ tợn. Vai Dương Quá được giao cho Đồng Mộng Thực, trước đây nam diễn viên từng tham gia Thanh Vân Chí, Đừng Kiêu Ngạo Như Thế, Khánh Dư Niên...

Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những tiểu thuyết bất hủ của nhà văn Kim Dung. Ước tính, tác phẩm này đã được dựng thành phim không dưới 10 lần vào tạo nên tên tuổi của những ngôi sao như Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc, Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Ngọc Liên...

Vương Tử Thuần - nàng Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp 2022 Nữ diễn viên Vương Tử Thuần đã được chọn vào vai Tiểu Long Nữ của dự án Thần Điêu Đại Hiệp 2022.

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