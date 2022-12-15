Tần Lam và Ngụy Đại Huân lộ ảnh hẹn hò, sự tình rõ ràng đến mức khó chối cãi

Theo paparazzi, vào ngày 9/12, Tần Lam đã bay đến Tam Á và được Ngụy Đại Huân đến đón về một khách sạn. IP Weibo của cả hai trong thời gian này cũng hiển thị là đang ở Tam Á.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào sáng ngày 15/12, cánh săn ảnh đã tung ra loạt khoảnh khắc ghi lại chuyến du lịch của Tần Lam và Ngụy Đại Huân tại Tam Á cách đây không lâu. Trong loạt ảnh và video được công bố, cặp đôi trò chuyện cùng nhau rất rôm rả.

Tới tối ngày 10/12, Tần Lam và Ngụy Đại Huân lại bị bắt gặp cùng nhau ra ngoài đi dạo, "Phú Sát Hoàng Hậu" còn khoác vai tình trẻ vô cùng thân mật. Đây được xem là bằng chứng khó có thể chối cãi cho việc Tần Lam và Ngụy Đại Huân hẹn hò. Được biết, cả hai ngôi sao vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, một blogger xứ Trung nổi tiếng đã đăng tải lên Weibo bài đăng tiết lộ hai nghệ sĩ đang trong một mối quan hệ tình cảm. Theo người này, cả hai nghệ sĩ trên đều là diễn viên 1 người có họ W hay tham gia vào các chương trình giải trí và người còn lại họ Q.

Những dữ liệu trên khiến đông đảo netizen cho rằng 2 nghệ sĩ được nói đến chính là Ngụy Đại Huân (Wei Daxun) và Tần Lam (Qin Lan). Được biết, nam diễn viên họ Ngụy kém "Phú Sát Hoàng Hậu" đến tận 10 tuổi.

Theo nguồn tin, Ngụy Đại Huân và Tần Lam đã bắt đầu hẹn hò được vài tháng, trước đó họ còn cùng tham dự Liên hoan Sân khấu Ô Trấn. Trong quá khứ, cặp đôi từng hợp tác chung trong dự án Tất Cả Về Bác Sĩ Đường.

Đây không phải lần đầu mà Ngụy Đại Huân có tin đồn hẹn hò với một đàn chị hơn tuổi. Trước đây, anh từng yêu đương với Dương Mịch hơn anh 3 tuổi và Mã Tô hơn anh 8 tuổi.

Về phần Tần Lam, cô cũng từng có vài mối tình trong quá khứ, nhưng những năm gần đây thì khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, cô khẳng định không vội, sẽ kết hôn khi cảm thấy cần.