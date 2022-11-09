Tần Lam vẫn 'khao khát yêu đương' dù không mặn mà chuyện kết hôn

Sao quốc tế 09/11/2022 18:40

Ngoài 40 tuổi, Tần Lam không còn hứng thú với hôn nhân nữa, tuy nhiên cô vẫn rất thích thú với chuyện yêu đương và hẹn hò.

Trong lần xuất hiện trên một chương trình hẹn hò mới đây, Tần Lam đã chia sẻ về vấn đề hôn nhân và tình cảm của mình. Cô cho biết bản thân hiện không có hứng thú với hôn nhân và cũng không xem trọng việc hẹn hò hay gặp gỡ đối tượng mới. Đây cũng chính là nguyên nhân mà dù đã 43 tuổi thì nữ diễn viên vẫn sống độc thân.

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Tần Lam không mặn mà chuyện lập gia đình nhưng vẫn muốn yêu đương - Ảnh: Internet

Tuy không mặn mà chuyện lập gia đình, nhưng Tần Lam cho biết cô vẫn muốn có một mối tình ngọt ngào như những người xung quanh. Người đẹp thậm chí còn cố gắng đi xem mắt nhiều lần nhưng qua nhiều lần gặp gỡ thì cả hai lại trở thành bạn tốt thay vì tình nhân.

Nói về áp lực của gia đình về vấn đề kết hôn, Tần Lam cho biết cha mẹ của cô cũng giục giã nhiều nhưng bản thân cô lại cảm thấy không vội. Nữ diễn viên cho rằng không có lý do gì mà phải đồng ý đám cưới với người không khiến mình cảm thấy cần phải kết hôn.

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"Những điều tốt đẹp trên thế giới không phải là bất biến, như đám mây nhiều màu sắc có thể bị phân tán, thủy tinh có thể vỡ. Cuộc sống vô vàn màu sắc, chỉ cần bạn sống thật với chính mình, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thời gian." - Tần Lam tâm sự rằng điều quan trọng nhất của cô là trải nghiệm cuộc sống và tìm ra phiên bản tốt nhất của bản thân mình.

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Tần Lam từng có hai mối tình với đạo diễn Lục Xuyên và diễn viên Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

Trước đây, Tần Lam từng có hai mối tình với đạo diễn Lục Xuyên và diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, cả hai chuyện tình này đều kết thúc không êm đẹp và để lại cho cô nhiều đau khổ, từ đó nữ diễn viên chọn sống độc thân và tập trung phát triển sự nghiệp.

Cũng vì nhiều năm không công khai chuyện tình cảm mà Tần Lam bị một bộ phận khán giả cực đoan công kích và gièm pha. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn bình thản đáp khi bị gợi lại các mối tình cũ.

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"Thái độ của tôi với chuyện tình cảm, hôn nhân giống với diễn xuất. Tôi muốn mọi thứ phải diễn ra thật tự nhiên, không có sự ép buộc. Mấy năm nay cũng có nhiều người giục tôi kết hôn. Họ nói tôi thật là vô trách nhiệm khi không muốn lập gia đình. Tôi nghĩ ngược lại, vô trách nhiệm là bắt buộc phải kết hôn khi đến tuổi." - Tần Lam nói.

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Ở tuổi 43, Tần Lam có tất cả mọi thứ từ danh tiếng, tiền tài, địa vị và nhan sắc vượt thời gian, nhưng cô vẫn không mặn mà với chuyện lập gia đình.

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