Tần Lam đang hẹn hò cùng 'tiểu thịt tươi' từng yêu đương với Dương Mịch?

Nữ diễn viên Tần Lam vừa qua đã bị bắt gặp cùng Ngụy Đại Huân hẹn hò tại Tam Á.

Mới đây một blogger xứ Trung nổi tiếng đã đăng tải lên Weibo bài đăng tiết lộ hai nghệ sĩ đang trong một mối quan hệ tình cảm. Theo người này, cả hai nghệ sĩ trên đều là diễn viên 1 người có họ W hay tham gia vào các chương trình giải trí và người còn lại họ Q.

Những dữ liệu trên khiến đông đảo netizen cho rằng 2 nghệ sĩ được nói đến chính là Ngụy Đại Huân (Wei Daxun) và Tần Lam (Qin Lan). Được biết, nam diễn viên họ Ngụy kém "Phú Sát Hoàng Hậu" đến tận 10 tuổi.

Theo nguồn tin, Ngụy Đại Huân và Tần Lam đã bắt đầu hẹn hò được vài tháng, trước đó họ còn cùng tham dự Liên hoan Sân khấu Ô Trấn và còn tới Tam Á để hẹn hò. Trong quá khứ, cặp đôi từng hợp tác chung trong dự án Tất Cả Về Bác Sĩ Đường. Hiện tại, cả hai vẫn chưa từng lên tiếng về tin đồn này.

Đây không phải lần đầu mà Ngụy Đại Huân có tin đồn hẹn hò với một đàn chị hơn tuổi. Trước đây, anh từng yêu đương với Dương Mịch hơn anh 3 tuổi và Mã Tô hơn anh 8 tuổi.

Về phần Tần Lam, cô cũng từng có vài mối tình trong quá khứ, nhưng những năm gần đây thì khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, cô khẳng định không vội, sẽ kết hôn khi cảm thấy cần.

"Thái độ của tôi với chuyện tình cảm, hôn nhân giống với diễn xuất. Tôi muốn mọi thứ phải diễn ra thật tự nhiên, không có sự ép buộc. Mấy năm nay cũng có nhiều người giục tôi kết hôn. Họ nói tôi thật là vô trách nhiệm khi không muốn lập gia đình. Tôi nghĩ ngược lại, vô trách nhiệm là bắt buộc phải kết hôn khi đến tuổi." - Tần Lam nói.

Tuy không mặn mà chuyện lập gia đình, Tần Lam vẫn muốn hẹn hò yêu đương

Ảnh: Internet

Tần Lam vẫn 'khao khát yêu đương' dù không mặn mà chuyện kết hôn Ngoài 40 tuổi, Tần Lam không còn hứng thú với hôn nhân nữa, tuy nhiên cô vẫn rất thích thú với chuyện yêu đương và hẹn hò.

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