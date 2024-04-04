Sự nghiệp thăng hạng, sở hữu khối tài sản khủng hơn 3.4 nghìn tỷ, vì sao Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ quyền nuôi con sau khi ly hôn?

Mới đây, ngày 2/4 vừa qua, Sohu đưa tin Phùng Thiệu Phong tham gia sự kiện quảng bá tác phẩm mới Hoàng Tước Tại Hậu. Trong buổi giao lưu, khi nhận được hỏi về tiêu chuẩn làm cha mẹ và cuộc sống hiện tại của quý tử Tưởng Tưởng, nam diễn viên rơm rớm nước mắt xúc động. "Tôi rất yêu con trai của tôi", Phùng Thiệu Phong nghẹn ngào nói. Tài tử cho biết anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con nhỏ.

Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao nhất nhì Cbiz . Kể từ khi kết hôn đến khi ly hôn, xung quanh cặp đôi luôn là những tin đồn thất thiệt. Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất trong thời gian gần đây là thực hư hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh - Thiệu Phong dễ tan vỡ là do đâu?

Đó cũng là lý do khiến cuộc hôn nhân chóng vánh tan vỡ ngay sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con chưa được bao lâu, vì hôn nhân mà không có hạnh phúc thì khó mà hòa hợp lâu dài được nên hai ngôi sao quyết định công bố ly hôn trước công chúng hồi tháng 4 năm 2021.

Chia sẻ này của Phùng Thiệu Phong một lần nữa khiến cư dân mạng lại chú ý đến cuộc hôn nhân của cặp đôi đình đám này. Trước đó, nhiều tin tức bên Trung cũng đăng bài cho rằng Phùng Thiệu Phong vốn không muốn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, chẳng qua là nữ diễn viên lỡ mang thai và một mực đòi kết hôn để được bước chân vào gia đình hào môn nên cả hai mới phải đi đến việc kết hôn. Tuy nhiên, phía nhà trai không hề mong muốn cuộc hôn nhân này sẽ dài lâu nên không hề có một cái đám cưới rình rang nào diễn ra giữa cặp đôi này.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh thuộc dạng nữ nhi không giỏi ăn nói hay ứng xử, nên mối quan hệ giữa cô với mẹ chồng hay xảy ra xung đột. Bằng chứng không đâu xa, qua những cách ứng xử của cô nàng trên sân khấu cũng dễ hiểu trong cuộc sống hôn nhân, chuyện mâu thuẫn khó tránh khỏi với gia đình chồng.

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và chồng không có bất cứ tranh chấp gì, con trai Tưởng Tưởng do Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng. Trong khi đó, vợ cũ có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Như chúng ta đã biết, Triệu Lệ Dĩnh có sự nghiệp ngày càng phát triển và kiếm được rất nhiều tiền sau khi ly hôn, đủ chứng minh khả năng tài chính và năng lực chuyên môn của cô. Nữ diễn viên luôn thuộc top nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Cô cũng sở hữu bất động sản tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

Ngoài thu nhập từ cát-xê đóng phim, mở công ty, cổ đông, thù lao quảng cáo, Triệu Lệ Dĩnh còn là gương mặt đại diện của hơn 10 thương hiệu lớn cả trong và ngoài Trung Quốc. Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, hơn 1,3 tỷ NDT (hơn 3,4 nghìn tỷ VND). Với nguồn tài chính khủng, việc Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ quyền nuôi con trai đã gây ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi.

Đầu tiên phải làm rõ vấn đề rằng, từ bỏ quyền nuôi con không có nghĩa là Triệu Lệ Dĩnh không yêu con mình. Là một người mẹ, tình yêu thương của Triệu Lệ Dĩnh dành cho con trai sẽ không bao giờ thay đổi. Xét đến sự trưởng thành của đứa trẻ, cô quyết định từ bỏ quyền nuôi con. Cuộc sống của các ngôi sao giải trí thường chứa đầy những bất ổn và biến động, điều này sẽ ảnh hưởng nhất định đến sự trưởng thành của con cái họ. Là một người mẹ có trách nhiệm, Triệu Lệ Dĩnh có thể nghĩ rằng việc giao quyền nuôi con cho Phùng Thiệu Phong sẽ có lợi hơn cho sự phát triển ổn định của con trai cô.

Thứ hai, là một nữ diễn viên thành công, Triệu Lệ Dĩnh phải cống hiến nhiều thời gian và sức lực cho sự nghiệp, điều này có thể khiến cô không thể chăm sóc con cái. Trong khi đó, dù sự nghiệp ngày càng tụt dốc Phùng Thiệu Phong lại có thể có nhiều thời gian và sức lực hơn để chăm con. Vì vậy, quyết định từ bỏ quyền nuôi con của Triệu Lệ Dĩnh có thể là để duy trì sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và gia đình.

Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô cũng tranh giành nhưng mẹ của Phùng Thiệu Phong không đồng ý nên cô đành bỏ cuộc.

Ngoài ra, sau khi ly hôn, mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong diễn ra tương đối suôn sẻ, không có bất kỳ lời chửi bới hay chỉ trích nào dành cho nhau. Điều này cũng có nghĩa là khi ly hôn, cả hai đã đạt được sự đồng thuận và lựa chọn phương pháp nuôi dạy con phù hợp nhất cho tương lai và sự trưởng thành của quý tử. Là một người phụ nữ chín chắn và lý trí, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh nghĩ rằng việc từ bỏ quyền nuôi con sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn trong trường hợp này.

Tóm lại, quyết định từ bỏ quyền nuôi con trai của Triệu Lệ Dĩnh có thể dựa trên một số cân nhắc, bao gồm môi trường phát triển của đứa trẻ, sự phát triển sự nghiệp của bản thân, mối quan hệ của cô với chồng cũ và dư luận. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của nữ diễn viên, hiểu hoàn cảnh của cô ấy và không suy diễn hay chỉ trích quá mức.