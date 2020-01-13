Sốc: Thành viên nổi tiếng của EXO thông báo kết hôn, bạn gái đang mang thai

Sao quốc tế 13/01/2020 15:27

Người hâm mộ châu Á đang xôn xao trước thông tin nam thần tượng Chen của nhóm nhạc đình đám EXO chuẩn bị kết hôn với bạn gái ngoài ngành.

Cách đây ít giờ, cộng đồng fan Kpop được một phen chấn động khi Chen - giọng ca chính của nhóm nhạc EXO thông báo sắp kết hôn. Cụ thể, Chen đã viết thư tay gửi đến người hâm mộ để chia sẻ về việc anh chàng sẽ tổ chức hôn lễ với người yêu ngoài ngành, đồng thời cho biết bạn gái đang mang thai.

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Chen viết thư tay gửi đến người hâm mộ - Ảnh: Internet

Theo đó, nam thần tượng muốn tự thông báo thông tin này đến fan trước khi họ biết tin qua truyền thông: “Dù rằng mình rất lo sợ về những chuyện sẽ xảy ra với mọi người nhưng mình muốn được thông báo đến các thành viên và công ty sớm nhất có thể, đặc biệt là những bạn fan của mình để mọi người không bị sốc với tin tức bất ngờ này”.

Ngay lập tức, thông tin này đã khiến showbiz Hàn dậy sóng. Trước đó, Chen chưa từng vướng phải tin đồn hẹn hò.

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SM xác nhận thông tin Chen sắp kết hôn - Ảnh: Internet

Phía công ty chủ quản của EXO – SM Entertainment cũng đã lên tiếng xác nhận: “Vợ sắp cưới của Chen đang mang thai. Tuy nhiên vì cô ấy là người ngoài ngành giải trí, chúng tôi mong mọi người hiểu rằng công bố những chi tiết như thai được mấy tháng hay ngày dự sinh là rất khó khăn.

Xin hãy tiếp tục theo dõi ủng hộ Chen, một người đàn ông có trách nhiệm”.

Được biết, Chen sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư chỉ với sự tham gia của người thân hai bên gia đình. Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến đám cưới cũng sẽ được bảo mật.

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Chen và bạn gái sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù các EXO-L (tên fandom của EXO) đều đang rất sốc trước thông tin này nhưng họ vẫn gửi lời chúc mừng đến nam thần tượng và mong anh sẽ luôn hạnh phúc.

Một số bình luận của netizen:

“Thật sự đọc được những điều này em rất là bất ngờ… sốc nữa, nhưng mà em vẫn luôn mong muốn anh được hạnh phúc”.

“Sốc nhưng không sao. Anh ơi chúc mừng anh nha!”.

“Chị gái ấy thật có phúc. Chen à chúc mừng anh”.

“Đọc mà nước mắt rưng rưng hạnh phúc thay cô gái kia”.

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Từ khóa:   EXO-L EXO sao Hàn

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