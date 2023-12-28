Phim "Thần ẩn" nhận nhiều tranh cãi vì diễn xuất, tạo hình của Triệu Lộ Tư. Trước đó, các phim cô đóng cũng nhận về không ít ý kiến tiêu cực từ phía người xem.

Triệu Lộ Tư được xem là một trong những ngôi sao lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ (tức diễn viên đông fan hâm mộ, có sức ảnh hưởng). Tuy nhiên, cô thường bị chê bai vì nhận phim vô tội vạ và thiếu sự cân nhắc. Vậy nên, trong số lần đóng phim của cô, thì tỉ lệ phim bị chê là "phim rác" chiếm phần lớn.

Trong đó, giai đoạn đầu, những phản ứng hoá học giữa Triệu Lộ Tư và nam chính chưa tốt. Ngoài ra, tạo hình của cô cũng nhiều lần bị chê bai vì không hợp tuổi. Tuy nhiên, chặng sau của phim, "Thần ẩn" dần dà lấy lại cảm tình của khán giả.

Theo dữ liệu của Datawin công bố vào tối 27.12, chỉ số thịnh vượng của bộ phim đạt cột mốc tốt từ khi ra mắt và nhiệt độ trên Tencent Video đã vượt 27.000 điểm. Điều này giúp "Thần ẩn" dẫn đầu đường đua phim cổ trang cuối năm nay.

Dù ban đầu Triệu Lộ Tư có phong độ không tốt nhưng chặng đường về sau, cô dần dà lấy lại phong độ.

Trong phim, Triệu Lộ Tư đóng hai vai diễn hoàn toàn trái ngược nhau, A Âm ngây thơ, dễ thương ở giai đoạn đầu; Phượng Ẩn khí phách ở giai đoạn sau. mDiễn xuất tiến bộ của cô ở vai diễn thứ 2 được khán giả yêu thích hơn. Điều này khiến vai diễn của cô đã góp tới 60% mức độ phổ biến và thu hút khán giả xe bộ phim. Đặc biệt, khi phim ở giai đoạn cao trào, màn thể hiện của Triệu Lộ Tư nhận về đạt 83% phản hồi tích cực.

Điều này thể hiện qua tập 25 phát sóng vừa qua. Cụ thể, trong phim có tình tiết vì muốn bảo vệ tính mạng A Âm, Nguyên Khởi dùng việc phá hủy núi Ngưng Vân nhưng anh không biết đây là hy vọng sống cuối cùng của nàng. Phân cảnh Triệu Lộ Tư khóc vì tuyệt vọng khiến không ít khán giả xúc động. Chiếu ở Việt Nam, trên nền tảng VieON, nhiều khán giả để lại bình luận đánh giá tích cực phân cảnh này.