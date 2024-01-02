Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này

Sao quốc tế 02/01/2024 12:28

Nhờ màn thể hiện quá tuyệt vời tại Đêm hội cuối năm, cô nàng Cúc Tịnh Y đã lấn lướt nhiều người đẹp như Bạch Lộc, Dương Tử, Triệu Lộ Tư,...

Ngày 31/12/2023, Gala Giao thừa và chào năm mới 2024 của các đài truyền hình Trung Quốc như Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang... trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn mỹ nữ hàng đầu showbiz như Bạch Lộc, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân,.. Tại các đại nhạc hội, dàn mỹ nhân Cbiz đều được khen visual hút mắt, rực rỡ, điển hình là Cúc Tịnh Y.

Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y được khen visual hút mắt, rực rỡ.

Theo đó, nếu xét về độ nổi tiếng thì nữ diễn viên có phần lép vế so với một số đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, nhìn vào bảng tổng hợp dữ liệu vừa được blogger công bố gần đây, cư dân mạng quả thực đã phải nhìn Cúc Tịnh Y bằng con mắt khác. 

Cụ thể, theo bảng thống kê, Cúc Tịnh Y là người dẫn đầu ở tất cả các bảng số liệu sau Đêm hội cuối năm vào tối ngày 31/12/2023, bao gồm: Điểm danh, nhiệt độ, lượng tương tác và lượng bài đăng. Chỉ số điểm cao ngất ngưởng 'vượt mặt' hàng loạt tên tuổi mỹ nhân đình đám như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi,...

Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này - Ảnh 2

Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này - Ảnh 3

Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này - Ảnh 4
Cúc Tịnh Y là người dẫn đầu ở tất cả các bảng số liệu sau Đêm hội cuối năm vào tối ngày 31/12/2023.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, cô chạm ngõ nghệ thuật từ năm 2013, với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, mẫu ảnh. Những tựa phim truyền hình có sự tham gia của nữ diễn viên bao gồm: Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi, Hoa Nhung,... 

Dù nổi tiếng sớm hơn, nữ diễn viên sinh năm 1994 đang bị các diễn viên trẻ cùng lứa như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc... vượt qua cả về danh tiếng lẫn tác phẩm nổi bật. Nhiều khán giả nhận xét cô là “bình hoa di động", giống hot girl mạng hơn là diễn viên. Trong nhiều trường hợp, nhan sắc quá lung linh trở thành điểm yếu chí mạng của cô, khiến cảnh phim không chân thật, hời hợt cảm xúc.

Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này - Ảnh 5

Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này - Ảnh 6

Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này - Ảnh 7

Nhiều khán giả nhận xét cô là “bình hoa di động".
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Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ cho biết, Cúc Tịnh Y sẽ sớm trở lại với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp.

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