Sau Đêm hội Giao thừa, Cúc Tịnh Y xuất sắc 'vượt mặt' loạt mỹ nữ đình đám khác vì điều này

Ngày 31/12/2023, Gala Giao thừa và chào năm mới 2024 của các đài truyền hình Trung Quốc như Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang... trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn mỹ nữ hàng đầu showbiz như Bạch Lộc, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân,.. Tại các đại nhạc hội, dàn mỹ nhân Cbiz đều được khen visual hút mắt, rực rỡ, điển hình là Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y được khen visual hút mắt, rực rỡ.

Theo đó, nếu xét về độ nổi tiếng thì nữ diễn viên có phần lép vế so với một số đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, nhìn vào bảng tổng hợp dữ liệu vừa được blogger công bố gần đây, cư dân mạng quả thực đã phải nhìn Cúc Tịnh Y bằng con mắt khác.