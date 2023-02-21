Mới đây, trang báo mạng của xứ Trung đưa tin nam diễn viên Trần Thần – người từng thủ vai Bảo Bảo của bộ phim Tiểu Long Nhân đã qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 38. Các thành viên trong đoàn phim đã hỗ trợ gia quyến tổ chức tang lễ cho người đồng nghiệp thân thiết. Thông tin khiến người hâm mộ không khỏi xót thương cho sao nhí đình đám một thời.

Diễn viên Trần Gia Nam – từng đóng vai Tiểu Long Nhân, cho biết sẽ nhận nuôi và chăm sóc hai con của người đồng nghiệp quá cố. Nam diễn viên chia sẻ chỉ vừa gặp Trần Thần cách đây không lâu nên khá sốc trước thông tin trên.

"Tôi và Trần Thần vừa gặp mặt và cùng nhau ăn tối cách đây vài hôm. Tôi sốc khi nghe tin về sự ra đi của bạn mình. Tôi sẽ thay bạn mình chăm nom gia đình của anh ấy, nhất là hai con gái mà Trần Thần hết mực yêu thương. Tôi sẽ xem các bé như con ruột của mình", Trần Gia Nam nói.

Trần Gia Nam, Giang Dĩ Trinh, Trần Thần và Liễu Điền là diễn viên của bộ phim Tiểu Long Nhân. Sau khi trưởng thành, các diễn viên nhí của phim có hướng đi khác nhau song vẫn giữ tình bạn thân thiết.

Trần Thần sinh năm 1985, vào làng giải từ năm 3 tuổi với vai trò diễn viên nhí. Bố mẹ Trần Thần đều là nhân viên của hãng phim nổi tiếng Trung Quốc. Nhờ ảnh hưởng gia đình, anh được tiếp xúc với diễn xuất từ ​​sớm. Năm 1990, anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình thiếu nhi Giáo Viên Thân Yêu Của Tôi. Sau đó, anh gây ấn tượng với khán giả trong bộ phim Tiểu Đội Khỉ Vàng và Tiểu Long Nhân. Khi trưởng thành, Trần Thần chủ yếu đóng vai phụ trên màn ảnh.

Còn về Trần Gia Nam sinh năm 1984. Nam diễn viên từng vượt qua 3.000 thí sinh tham gia casting phim Tiểu Long Nhân để nhận vai chính - chú bé yêu tinh, nửa người nửa rồng. Trần Gia Nam đã bỏ nghề diễn từ năm 14 tuổi. Anh hiện làm chủ công ty thương mại quốc tế, trường đào tạo diễn viên đóng thế, hãng thu âm.

Ra mắt vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 1992, bộ phim truyền hình Tiểu Long Nhân đã gây tiếng vang với những cuộc phiêu lưu đáng yêu, thú vị của dàn sao nhí, nhanh chóng trở thành cơn sốt toàn châu Á. Bộ phim kể hành trình tìm mẹ của cậu bé nửa người nửa rồng tên Tiểu Long Nhân (Trần Gia Nam).

Ở chốn nhân gian, Tiểu Long Nhân gặp gỡ nhóm bạn Bảo Bảo, Kỳ Kỳ, Bối Bối và giúp anh trở về với vòng tay của mẹ. "Trên đầu có sừng thú, sau lưng có cái đuôi" là câu nói quen thuộc với khán giả nhỏ tuổi ở Trung Quốc về nhân vật Tiểu Long Nhân.