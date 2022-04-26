Sao nữ hạng A Cbiz xuất hiện sau lùm xùm của chồng, thần thái và nhan sắc mặt mộc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đỗi xinh đẹp

Sao quốc tế 26/04/2022 15:19

Dù đã qua độ tuổi đầu 40, nhưng nhan sắc của nữ diễn viên này vẫn hoàn toàn khiến nhiều người hâm mộ phải ngưỡng mộ vì quá xinh đẹp, dù cho vừa mới trải qua sóng gió.

Chương Tử Di vốn là một trong những tượng đài diễn xuất của làng giải trí xứ Trung. Được biết đến nhiều thông qua vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long, cũng nhờ vai diễn này đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên vươn lên một tầm cao mới và được mọi người công nhận thực lực của mình. 

Sao nữ hạng A Cbiz xuất hiện sau lùm xùm của chồng, thần thái và nhan sắc mặt mộc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 1
Nữ diễn viên Chương Tử Di - Ảnh: Internet

Cũng chính vì là một trong tứ đại hoa cán, nên những hình ảnh hay thông tin về cô luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía netizen. Trong khoảng thời gian gần đây, cô nàng vừa vướng vải lùm xùm không đáng có khi bị đồn thổi phải bán tháo nhiều biệt thự để giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn. Điều này càng trở nên có cơ sở, bởi nữ diễn viên đã không xuất hiện trong khoảng hơn 1 tháng vừa qua. 

Sao nữ hạng A Cbiz xuất hiện sau lùm xùm của chồng, thần thái và nhan sắc mặt mộc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 2
Sao nữ hạng A Cbiz xuất hiện sau lùm xùm của chồng, thần thái và nhan sắc mặt mộc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 3
Nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 43 của Chương Tử Di - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn từ CĐM và những người trong cuộc đều chưa lên tiếng về điều này. Mới đây nhất, sáng ngày 25/4, đại Hoa đán đã đưa con trai và con gái đến Công viên Triều Dương để dạo chơi. 

Không hề giữ thái độ căng thẳng hay lo sợ bị paparazzi bắt gặp giữa lùm xùm, Chương Tử Di diện đồ đơn giản và chơi đùa cực vui với 2 con, biểu hiện thoải mái và không ngần ngại chụp hình với người dân xung quanh. Tâm điểm đổ dồn vào gương mặt mộc 100% của đại mỹ nhân đình đám. Nhưng phải công nhận, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn là điểm sáng ở công viên ngày hôm đó. 

Sao nữ hạng A Cbiz xuất hiện sau lùm xùm của chồng, thần thái và nhan sắc mặt mộc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 4
Cô nàng hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng với các con của mình - Ảnh: Internet

Sau tất cả, có lẽ lùm xùm không đáng có về việc ông xã gặp chuyện, đang không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của nữ diễn viên và gia đình, bởi như đã nói ở trên Chương Tử Di vẫn đang tận hưởng cuộc sống cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh các con của mình. 

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