Sao nữ hạng A Cbiz xuất hiện sau lùm xùm của chồng, thần thái và nhan sắc mặt mộc khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá đỗi xinh đẹp

Chương Tử Di vốn là một trong những tượng đài diễn xuất của làng giải trí xứ Trung. Được biết đến nhiều thông qua vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long, cũng nhờ vai diễn này đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên vươn lên một tầm cao mới và được mọi người công nhận thực lực của mình.

Nữ diễn viên Chương Tử Di - Ảnh: Internet

Cũng chính vì là một trong tứ đại hoa cán, nên những hình ảnh hay thông tin về cô luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía netizen. Trong khoảng thời gian gần đây, cô nàng vừa vướng vải lùm xùm không đáng có khi bị đồn thổi phải bán tháo nhiều biệt thự để giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn. Điều này càng trở nên có cơ sở, bởi nữ diễn viên đã không xuất hiện trong khoảng hơn 1 tháng vừa qua.