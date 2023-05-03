Sao nam 'Cá mực hầm mật' bị tung ảnh giường chiếu, nghi vấn lấy tình đổi vai

Sao quốc tế 03/05/2023 20:13

Một sao nam khác là Tiêu Vũ Lương cũng liên quan đến sự việc này.

Ngày 3/5, trang 163 đưa nam diễn viên Lý Minh Đức đã phải báo cảnh sát về việc hình ảnh nhạy cảm của mình bị bạn gái cũ tung lên mạng xã hội.

Sao nam 'Cá mực hầm mật' bị tung ảnh giường chiếu, nghi vấn lấy tình đổi vai - Ảnh 1
Hình ảnh nhạy cảm trên giường của Lý Minh Đức bị phát tán -  Ảnh: Weibo

Trước đó, đêm 2/5, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi một tài khoản mang tên Trương Hạo Hân, tự xưng là nhà sản xuất, tiết lộ từng qua đêm với nhiều sao nam nổi tiếng. Để chứng minh, người đẹp họ Trương đăng tải video và hình ảnh trong khách sạn được cho là của Lý Minh Đức và Tiêu Vũ Lương.

Sao nam 'Cá mực hầm mật' bị tung ảnh giường chiếu, nghi vấn lấy tình đổi vai - Ảnh 2
Nhan sắc của Trương Hạo Hân - Ảnh: Weibo

Một cô gái tên Trương Hạo Hân, tự xưng là nhà sản xuất, chia sẻ từng hẹn hò với hai diễn viên Tiêu Vũ Lương và Lý Minh Đức. Khi fan của hai nam nghệ sĩ bày tỏ không tin, đồng thời chỉ trích cô, Trương Hạo Hân đã tung bằng chứng.

Sao nam 'Cá mực hầm mật' bị tung ảnh giường chiếu, nghi vấn lấy tình đổi vai - Ảnh 3
Lý Minh Đức nổi tiếng qua vai diễn 97 (thành viên đội K&K) trong 'Cá mực hầm mật' - Ảnh: Internet

Trương Hạo Hân thường xuyên tung ra những bộ ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Cô có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng không kém các ngôi sao giới giải trí. Hiện, cô chưa đưa ra phản hồi với tuyên bố báo cảnh sát của Lý Minh Đức.

Sao nam 'Cá mực hầm mật' bị tung ảnh giường chiếu, nghi vấn lấy tình đổi vai - Ảnh 4
Khán giả xôn xao trước ồn ào của Lý Minh Đức - Ảnh: Internet

Việc Lý Minh Đức lộ ảnh nóng với nữ sản xuất có ngoại hình gợi cảm đã phá hủy hình tượng của nam diễn viên và nhân vật. Khán giả bày tỏ sự thất vọng trong hashtag: "Lý Minh Đức hãy trả lại Đàm Tống". Thậm chí, có người còn cho rằng nam diễn viên có thể đổi tình lấy cơ hội làm việc, bởi vài năm nay sự nghiệp của Lý Minh Đức bế tắc do tranh cãi với công ty quản lý.

Sao nam 'Cá mực hầm mật' bị tung ảnh giường chiếu, nghi vấn lấy tình đổi vai - Ảnh 5 Sao nam 'Cá mực hầm mật' bị tung ảnh giường chiếu, nghi vấn lấy tình đổi vai - Ảnh 6
Tiêu Vũ Lương được đánh giá là diễn viên tiềm năng, nhưng có đời sống riêng tư nhiều rắc rối - Ảnh: Weibo 

Về phía Tiêu Vũ Lương, do hình ảnh không rõ ràng nên phản ứng của nam diễn viên khá bình tĩnh. Anh cho biết đã ủy quyền để người đại diện bảo vệ quyền lợi của mình.

 

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