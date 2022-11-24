Sao nam 'Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế' Lý Minh Đức tố công ty quản lý nợ lương, bị ông chủ đe dọa

Sao quốc tế 24/11/2022 14:55

Dòng trạng thái bức xúc của Lý Minh Đức trên trang cá nhân đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Vừa qua, trên trang Weibo cá nhân, nam diễn viên "Chúng ta đáng yêu như thế" Lý Minh Đức vừa đăng bài liên quan đến công ty quản lý hiện tại là Phàm Tinh Tự Tại. Cụ thể, nam diễn viên bày tỏ: "Tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và động viên lẫn nhau".Dòng trạng thái cho thấy nam diễn viên đã từng tin tưởng vào sự quản lý của công ty Phàm Tinh Tự Tại nhưng hiện tại với cách làm việc của công ty khiến anh vô cùng bức xúc.

Sao nam 'Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế' Lý Minh Đức tố công ty quản lý nợ lương, bị ông chủ đe dọa - Ảnh 1

Trong đó, sao nam sinh 1996 cho biết thêm công ty quản lý là Truyền thông văn hóa ảnh thị Phàm Tinh Tự Tại không trả tiền cát-xê cho anh, còn không sắp xếp các dự án mới, thậm chí bị ông chủ đe dọa sẽ hủy hoại tương lai sự nghiệp.

Ở phần bình luận, Lý Minh Đức còn đưa ảnh chụp màn hình tin nhắn với "ông chủ Vương" để làm bằng chứng. Theo đoạn tin nhắn, ông chủ Phàm Tinh Tự Tại không những không có cách giải quyết về việc quyết toán và tìm kiến dự án mới cho anh mà còn tiến hành đe dọa và gây áp lực lên tinh thần của Lý Minh Đức: "Cậu đang đùa với công việc trong tương lai à?".

Lý Minh Đức sinh năm 1996, được đánh giá là diễn viên tài năng. Anh tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nam diễn viên được mọi người biết đến lần đầu tiên trong vai phụ 97 trong bộ phim đình đám "Cá mực hầm mật". Sau đó, ghi được tiếng vang đầu tiên khi vào vai nam chính Đàm Tống trong phim "Chúng ta đáng yêu như thế", đóng cùng Điền Hi Vi. Các phim khác mà anh đã tham gia: Sống không dũng cảm uống phí thanh xuân, Người theo đuổi ánh sáng, Thân ái nhiệt ái,...

Sao nam 'Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế' Lý Minh Đức tố công ty quản lý nợ lương, bị ông chủ đe dọa - Ảnh 2

Với gương mặt trẻ trung hơn tuổi, khả năng diễn xuất tự nhiên, Lý Minh Đức được kỳ vọng sẽ đi xa trên con đường nghệ thuật nhưng hiện tại, anh đang bị chính công ty quản lý cản trở, không những không được hậu thuẫn, bồi dưỡng mà bỏ lỡ cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Trong khi đó, bạn diễn Điền Hi Vi đang ngày càng thành công hơn và được xếp vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 có tiềm năng nhất.

Sao nam 'Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế' Lý Minh Đức tố công ty quản lý nợ lương, bị ông chủ đe dọa - Ảnh 3

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