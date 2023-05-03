'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' một thời lộ nét già nua, choáng váng khi 'cặp kè' với bạn diễn kém 13 tuổi

Vừa qua, nữ diễn viên Đổng Tuyền đã tham dự lễ khai máy bộ phim Phá Án 3, thế nhưng bất ngờ trở thành đề tài gây xôn xao. Đó là vì nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1979 này bỗng dưng xuống cấp, trông không còn mặn mà và đỉnh cao như trước. Đặc biệt, khi đứng cạnh bạn diễn Cốc Gia Thành kém cô tận 13 tuổi, nữ diễn viên càng cho thấy nét già nua của mình, chẳng khác gì... 2 mẹ con.

Trang Sina còn nhận định rằng gương mặt của "nàng Điêu Thuyền" trông sượng, không còn tự nhiên và "không tuổi" như trước. Đã vậy, mỹ nhân 7X còn lộ nếp nhăn, bọng mắt to khiến dân tình không khỏi thất vọng.