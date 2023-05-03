'Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh' một thời lộ nét già nua, choáng váng khi 'cặp kè' với bạn diễn kém 13 tuổi

Được mệnh danh là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", mỹ nhân Đổng Tuyền từng gây sốt màn ảnh thông qua dự án Tam Quốc Cơ Mật.
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Vừa qua, nữ diễn viên Đổng Tuyền đã tham dự lễ khai máy bộ phim Phá Án 3, thế nhưng bất ngờ trở thành đề tài gây xôn xao. Đó là vì nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1979 này bỗng dưng xuống cấp, trông không còn mặn mà và đỉnh cao như trước. Đặc biệt, khi đứng cạnh bạn diễn Cốc Gia Thành kém cô tận 13 tuổi, nữ diễn viên càng cho thấy nét già nua của mình, chẳng khác gì... 2 mẹ con.
Trang Sina còn nhận định rằng gương mặt của "nàng Điêu Thuyền" trông sượng, không còn tự nhiên và "không tuổi" như trước. Đã vậy, mỹ nhân 7X còn lộ nếp nhăn, bọng mắt to khiến dân tình không khỏi thất vọng.
Bên cạnh đó, trang Sohu mới đây còn tung ra loạt ảnh hậu trường của nữ diễn viên khi đóng Phá Án 3. Ở hình ảnh không qua chỉnh sửa, mỹ nhân Tam Quốc Cơ Mật lộ rõ khuyết điểm nhan sắc, hoàn toàn khác xa thuở gây sốt với tạo hình người cá trong Hộc Châu Phu Nhân của Dương Mịch.
Với dự án lần này, cô tham gia bên cạnh nam chính 9X Cốc Gia Thành. Anh cũng là cái tên quen thuộc với loạt phim Phá Án, cho đến nay đã ra mắt đến mùa thứ 3. Nội dung phim xoay quanh 6 vụ án khác nhau, với vai trò trung tâm vẫn thuộc về chàng thám tử Cố Viễn. Đổng Tuyền sẽ thủ vai bác sĩ pháp y, cũng là đồng đội mật thiết của Cố Viễn.