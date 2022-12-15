Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh'

Sao quốc tế 15/12/2022 09:13

Thông tin Lưu Hạo Nhiên mua nhà còn đang chuẩn bị phòng tân hôn khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Liệu sắp tới sẽ có một đám cưới thế kỷ của Cbiz?

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo đang rần rần trước thông tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà, đặc biệt, nam diễn viên còn đang chuẩn bị phòng tân hôn. 

Thêm vào đó, theo một blogger giải trí xứ Trung cho biết người trong ngành đều biết Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đang có mối quan hệ với nhau, việc mua nhà cho thấy nam diễn viên Thám Tử Phố Tàu chuẩn bị lên kế hoạch kết hôn cùng bạn gái. 

Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh' - Ảnh 1

Trước đó, theo blogger xứ Trung, Lưu Hạo Nhiên chia sẻ luôn thích mẫu con gái lớn tuổi hơn mình. Hiện tại, quan hệ giữa nam diễn viên và bạn gái rất ổn định và khắng khít. Dù vậy, Châu Đông Vũ vẫn chưa có ý định kết hôn vì ảnh hậu là kiểu người hoạt bát, ham chơi chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.

Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh' - Ảnh 2

Trước đó, cuối tháng 9/2022, Sina đưa tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim "Lửa trên bình nguyên". Cặp sao lộ ảnh đi chơi tennis cùng nhau, sau đó cùng nhau về nhà của Lưu Hạo Nhiên. Truyền thông khẳng định Châu Đông Vũ nhiều lần tới nhà đàn em qua đêm.

Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh' - Ảnh 3
Hình ảnh ghi lại cảnh Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đi chơi tennis lan truyền rầm rộ mạng xã hội Trung Quốc.

Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh' - Ảnh 4

Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh' - Ảnh 5
Không chỉ vậy, cả hai còn bị "soi" đăng ảnh ở cùng địa điểm, lộ dấu hiệu dùng đồ đôi. 

Lưu Hạo Nhiên sinh năm 1997, được biết đến với vai diễn Dư Hoài trong bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta và vai diễn Tần Phong trong loạt phim điện ảnh nổi tiếng Thám Tử Phố Tàu. Trong quá khứ, Lưu Hạo Nhiên từng vướng tin hẹn hò Âu Dương Na Na, song cả hai khẳng định chỉ là bạn bè. 

Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh' - Ảnh 6

Về phía Châu Đông Vũ, cô ra mắt với tác phẩm Chuyện Tình Cây Táo Gai của nam đạo diễn Trương Nghệ Mưu vào năm 2010. Vai diễn này đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1992 giành được giải thưởng Hoa Biểu lần thứ 14 cho Nữ diễn viên mới xuất sắc.

6 năm sau, cô giành giải Ảnh hậu Kim Mã với vai An Sinh trong phim Thất Nguyệt Và An Sinh. Năm 2020, Châu Đông Vũ tiếp tục giành được Ảnh hậu Kim Tượng và Kim Kê nhờ vào tác phẩm Em Của Thời Niên Thiếu. Cô trở thành "Tam Kim Ảnh hậu" trẻ nhất lịch sử làng giải trí Hoa ngữ chỉ sau Châu Tấn và Chương Tử Di.

Rộ tin Lưu Hạo Nhiên đã mua nhà tân hôn, chuẩn bị rước Ảnh hậu 'về dinh' - Ảnh 7

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