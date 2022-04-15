"Quý bà sexy" Kim Hye Soo khoe vẻ đẹp trẻ trung, đáng yêu ở độ tuổi 53: Bí quyết "giữ mãi thanh xuân" vô cùng đơn giản

Sao quốc tế 15/04/2022 20:37

Dù đã 53 tuổi, nhưng "chị đại" Kim Hye Soo vẫn giữ cho mình vẻ đẹp không tỳ vết và thân hình đáng mơ ước. Bí quyết gì giúp chị vẫn trẻ như vậy? Cùng tìm hiểu xem nhé!

Mới đây, nữ diễn viên Kim Hye Soo đã đăng một vài bức ảnh tự sướng trước gương sau khi tắm xong lên trang Instagram cá nhân. 

'Quý bà sexy' Kim Hye Soo khoe vẻ đẹp trẻ trung, đáng yêu ở độ tuổi 53: Bí quyết 'giữ mãi thanh xuân' vô cùng đơn giản - Ảnh 1

'Quý bà sexy' Kim Hye Soo khoe vẻ đẹp trẻ trung, đáng yêu ở độ tuổi 53: Bí quyết 'giữ mãi thanh xuân' vô cùng đơn giản - Ảnh 2
Trong ảnh, Kim Hye Soo quấn một chiếc khăn tắm trên đầu, hút hồn người hâm mộ với nụ cười đáng yêu cùng gương mặt thanh thoát, phong trần. 

Ngoài ra, Kim Hye Soo còn đăng hai bức ảnh siêu cận mặt. "Chị đại" tự tin khoe vẻ đẹp không tỳ vết dù chụp ảnh tự sướng cận mặt như thế. Làn da của cô vẫn vô cùng khỏe đẹp và các đường nét gương mặt cũng rất cân đối. Đặc biệt, cô còn gây ấn tượng với mái tóc ngố đáng yêu. 

'Quý bà sexy' Kim Hye Soo khoe vẻ đẹp trẻ trung, đáng yêu ở độ tuổi 53: Bí quyết 'giữ mãi thanh xuân' vô cùng đơn giản - Ảnh 3
Kim Hye Soo sinh năm 1970, năm nay 53 tuổi. Cô đã nhận được những đánh giá tích cực cho vai chính trong "Boys Judgment" của Netflix, được phát hành vào tháng Hai năm nay. 

Được biết, bí quyết chăm sóc da và giữ được dáng vẻ thanh xuân của cô lại vô cùng đơn giản, bất cứ ai cũng có thể làm được. 

Làm sạch da kỹ càng

Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất trong mọi quy trình dưỡng da đó chính là làm sạch da. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cộng thêm việc phải giữ lớp trang điểm liên tục, Kim Hye Soo luôn tẩy trang thật kỹ sau đó rửa lại bằng nước sạch. Đảm bảo cho da không còn bụi bẩn, bã nhờn hay bất kỳ loại mỹ phẩm nào sót lại. 

Hạn chế đồ ăn nhanh

Nữ diễn viên hạn chế nạp vào cơ thể các đồ ăn nhanh như gà rán, bánh gạo cay... Thay vào đó, cô ăn nhiều trái cây, rau xanh, ức gà và các thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

Luôn ngồi thẳng lưng

Bí quyết giữ dáng của “nữ hoàng gợi cảm” cũng vô cùng dễ học hỏi, cô luôn giữ thẳng người lúc đứng và ngồi để hạn chế tình trạng mỡ bị tích tụ ở vòng 2.

Theo New1korea

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