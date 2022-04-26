Phát hiện 'chị đại' Jessi 'tình tứ' cùng Lee Sang Yeop, fan hâm mộ tích cực 'đẩy thuyền' cho cặp đôi đáng yêu này

Sao quốc tế 26/04/2022 10:32

Mới đây, 'chị đẹp sexy' Jessi khiến fan hâm mộ 'rần rần' trong bức ảnh chụp cùng với nam diễn viên Lee Sang Yeop. Cư dân mạng nhiệt tình 'đẩy thuyền' cho couple và mong hai người thành đôi.

Vào ngày 25, nam diễn viên Lee Sang Yeop đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình với nội dung: "Mạnh mẽ lên, chiến đấu thôi nào H.O !".

Trong ảnh, Lee Sang Yeop đang ngồi cạnh Jessi và tạo dáng tựa như một cặp đôi. Hai người mặc áo màu bạc hà và quần jean xanh nhạt. Cư dân mạng hào hứng cho rằng hai người mặc đồ đôi với nhau và bầu không khí khá là 'ám muội'.

Phát hiện 'chị đại' Jessi 'tình tứ' cùng Lee Sang Yeop, fan hâm mộ tích cực 'đẩy thuyền' cho cặp đôi đáng yêu này - Ảnh 1

'Chị đại' Jessie còn tự nhiên khoác tay lên vai Lee Sang Yeop và tươi cười rạng rỡ. Không chỉ vậy, Jessi còn trả lời bên dưới bài post cổ vũ của anh chàng họ Lee và gọi anh là 'oppa' cực kỳ ngọt ngào.

Cả hai thể hiện sự ăn ý với tư cách là một cặp chính thức trong trong chương trình 'Sixth Sense 2'. Trong một phân cảnh, Jessi từng nói với Lee Sang Yeop rằng anh chàng sẽ cưới cô vào một ngày nào đó và tự tin khẳng định Lee Sang Yeop chính là hình mẫu lý tưởng của mình. 

Phát hiện 'chị đại' Jessi 'tình tứ' cùng Lee Sang Yeop, fan hâm mộ tích cực 'đẩy thuyền' cho cặp đôi đáng yêu này - Ảnh 2

Jessie và Lee Sang Yeop hiện đang tham gia chương trình giải trí 'Sixth Sense 3' của đài tvN. Fan couple không ngừng 'hóng hint' từ cặp đôi và trông chờ một ngày hai người sẽ chính thức công khai với nhau.

Theo OSEN

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Từ khóa:   Jessi sao hàn sao châu á

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